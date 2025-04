Um ano após enchentes, gaúchos celebram conquista de novas casas

Aos 54 anos, a cozinheira Luciane da Rosa Bairros não conseguiu conter a emoção ao assinar o contrato e receber as chaves da casa nova. Poderia ser uma história típica de quem conquista um imóvel, mas ela é uma das milhares de vítimas das enchentes de maio de 2024, no Rio Grande do Sul. Ex-moradora do bairro Moinhos, em Estrela, no Vale do Taquari, Luciane viu sua casa sucumbir à força das águas.

"Tivemos que sair de casa com a roupa do corpo. Lá não sobrou nada, o bairro foi praticamente varrido do mapa e nós perdemos tudo. Não tem um dia que eu não penso no meu bairro, nos meus amigos, nos meus vizinhos", contou à Agência Brasil, sob lágrimas.

"Ganhei minha casa e, se Deus quiser, vai ser um centro de bênçãos para mim. E não vou mais precisar passar por isso, né?", acrescentou a cozinheira, que espera dar mais dignidade ao filho e aos dois netos menores de idade, que vivem com ela. A moradia escolhida fica em um bairro bem próximo do que viviam antes, mas fora da área de risco.

Ritmo de entregas

"Essa modalidade do Compra Assistida foi criada especificamente para a tragédia aqui do Rio Grande do Sul, e permite que as famílias escolham o seu imóvel em qualquer cidade do estado, desde que preenche os requisitos, no valor de até R$ 200 mil", explicou, em entrevista à Agência Brasil, o secretário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen.

A reportagem conversou com Luciane em uma agência da Caixa Econômica Federal, na cidade vizinha de Lajeado, na última semana. Mas, dessa vez, as lágrimas eram mais de alegria mesmo.

A pasta do governo federal é vinculada à Casa Civil e sucedeu a Secretaria Especial criada no ano passado, com status de ministério, que vigorou por cerca de cinco meses, durante o estado de calamidade pública, tendo o ex-ministro Paulo Pimenta à frente da função durante o período.

Até o momento, segundo Maneco, foram assinados pouco mais de 1,5 mil contratos do Compra Assistida em todo o estado. Essa estratégia se soma à construção de novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida, que já autorizou 7,5 mil unidades habitacionais em diferentes estágios de construção. A necessidade estimada pelo secretário é de 22 mil imóveis para atendera toda a demanda do estado.

"Depois que a gente alinhou os processos, e que as prefeituras conseguiram nos enviar a maioria dos cadastros e dos laudos comprovando a destruição do imóvel, o programa ganhou ritmo e a gente tem toda semana feito atos de entrega pelo Rio Grande do Sul", assegurou Maneco Hassen.

Retomada

Quem também não conteve a emoção foi o casal Marlize Inês Machado e Celso Antônio Machado. Eles também eram moradores de Estrela e viram a correnteza do Rio Taquari destruir completamente os dois terrenos da família, que incluíam duas casa, um mercadinho e um apartamento na parte superior do comércio.

"A gente segue em frente, a luta continua, mas é importante recuperar uma parte do que perdemos", afirmou Celso.

Quando a enchente começou, ele decidiu permanecer até o último momento, mas saiu alertado por técnicos da Defesa Civil. Um de seus vizinhos decidiu ficar e até hoje está desaparecido. A nova casa está localizada na mesma cidade, mas em uma zona segura.

"Se eu tivesse ficado lá também não estaria aqui hoje. Eu agradeço muito o governo e todo mundo que nos ajudou", acrescentou.

Da zona rural de Progresso, outro município da região do Vale do Taquari, o agricultor Sinírio Schneiger, de 70 anos, vai receber recursos para reformar sua casa, após anos suportando intempéries climáticas, como chuvas e seca extrema. Antes da tragédia do ano passado, todo o Vale do Taquari tinha sofrido duas enchentes seguidas, em setembro e novembro de 2023, que levaram 54 vidas.

"Passamos a vida inteira na roça e, por causa das dificuldades, não pudemos fazer uma reforma na casa, e deu muita chuvarada e tempestade [nos últimos anos]", contou Sinírio, pouco depois de assinar um contrato de subvenção de R$ 46 mil na modalidade Minha Casa, Minha Vida Calamidade, criada justamente para atender camponeses que sofreram situações de calamidade em 2023. Essa modalidade contempla tanto a reforma quanto a construção de nova casa, essa última no valor de R$ 86 mil.

"A gente sabe que toda família que tem um lar volta a ter dignidade, esperança, uma energia para olhar pra frente e refazer a vida", afirmou Caio Santana, da Cooperativa de Habitação Camponesa, vinculada ao Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) no Rio Grande do Sul.

A entidade atua na articulação com o governo e a Caixa Econômica Federal para viabilizar a concessão dos benefícios. Ao todo, em todo o estado, cerca de 600 famílias serão contempladas com reforma ou construção de novas casas por meio desse programa.