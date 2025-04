Ucrânia propõe ajuda a países com apagão: 'Experiência após ataques russos'

A Ucrânia ofereceu ajuda aos países europeus que sofrem com o apagão generalizado de hoje. Em comunicado, o governo ucraniano disse que conta com "conhecimento e experiência" em infraestrutura energética.

O ministro da Energia da Ucrânia disse que o país está "pronto para ajudar a restaurar a operação". O anúncio foi feito por German Galuschenko, líder da pasta ucraniana, em publicação no X.

Ajuda seria uma forma de retribuir o apoio dos países da União Europeia no conflito com a Rússia. Apesar de oferecer ajuda, o país não detalhou o que seria feito para auxiliar na retomada da energia elétrica nos países aliados.

Estamos prontos para compartilhar o conhecimento e a experiência, incluindo aqueles adquiridos durante os ataques sistemáticos russos à infraestrutura energética.

German Galushchenko, ministro da Energia da Ucrânia

"Permaneceremos em contato próximo com nossos parceiros para maior coordenação", disse Andriy Sibiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Sibiha disse que já contatou formalmente os países aliados, Espanha, Portugal e França.

