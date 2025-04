Turista morre após passar mal em hostel no Guarujá (SP)

Um homem morreu após ser encontrado desacordado no banheiro de um hostel na Praia da Enseada, no Guarujá (SP), no último sábado.

Segundo amigos, a vítima é Pedro Muniz, 28, morador de Americana (SP). A Polícia Civil informou, porém, que nenhum documento da vítima foi apresentado durante a ocorrência, e que exames seriam feitos para confirmar a identidade.

O que aconteceu?

Vítima foi ao banheiro do hostel durante um evento, diz o boletim de ocorrência. Um dos amigos estranhou a demora para ele retornar, e bateu na porta do banheiro, chamando por Muniz, que não respondeu.

O amigo então decidiu arrombar a porta e encontrou Muniz desacordado, caído sobre o vaso sanitário. Pessoas que estavam no local se identificaram como médicos e realizaram os primeiros socorros, incluindo manobras de reanimação, mas sem sucesso. Uma equipe do Samu foi ao local, mas também não conseguiu reanimar a vítima.

O turista foi então levado até a UPA Enseada, mas não resistiu, e a morte foi constatada na unidade. Ainda não se sabe se ele já havia morrido no hostel.

Amigo disse à polícia que Muniz consumiu bebida alcóolica, mas não o viu usando drogas. Eles haviam chegado ao Guarujá no mesmo dia, para passar o fim de semana.

Ele também informou que o amigo possuía problemas cardíacos. Mas não soube especificar quais eram, e nem se a vítima fazia uso de medicamentos.

Caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Guarujá.