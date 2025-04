TSE intima Bolsonaro a pagar multa por propaganda eleitoral antecipada

Do UOL, em São Paulo

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a pagar o saldo remanescente de uma multa aplicada por propaganda eleitoral antecipada. O ex-presidente está internado em um hospital de Brasília e foi notificado de forma eletrônica no último dia 23.

O que aconteceu

Bolsonaro foi multado em R$ 20 mil por propaganda eleitoral antecipada. O caso se refere à reunião realizada por Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. Na ocasião, ele espalhou desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. Esse também foi um dos motivos que levaram à sua inelegibilidade, decidida também pelo TSE.

Ex-presidente precisa quitar a multa em cinco dias úteis. Ele já pagou uma parte, mas o montante foi atualizado para RS 24.552 em dezembro de 2024. O TSE então intimou Bolsonaro a completar o valor. "Pelo exposto, intime-se o executado para pagamento, no prazo máximo de cinco dias, do saldo remanescente indicado", diz o documento.

É a segunda notificação que Bolsonaro recebe durante a internação. Em 23 de abril, uma oficiala de Justiça foi ao hospital DF Star, em Brasília, para intimar Bolsonaro sobre o início da ação penal no STF que o acusa de tentativa de golpe de Estado. A intimação do TSE ocorreu no mesmo dia, mas de forma eletrônica.

Bolsonaro está internado no DF Star há duas semanas, após uma cirurgia no intestino. Segundo o último boletim médico, ele segue na UTI, sem previsão de alta, mas com quadro clínico estável.