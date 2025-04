Trump vai promover investimentos da Nvidia, J&J, Hyundai e Toyota nos EUA

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - CEOs e outros executivos da Nvidia, Johnson & Johnson, Toyota Motor, Eli Lilly e SoftBank Group estão entre as mais de duas dúzias de líderes empresariais programados para visitar a Casa Branca na quarta-feira como parte de um evento que destaca os investimentos nos EUA, disseram autoridades à Reuters.

O presidente Donald Trump planeja promover uma ampla gama de investimentos nos Estados Unidos nos setores de defesa, tecnologia, saúde e produtos de consumo e fundos de investimento, marcando seus primeiros 100 dias no cargo, disse uma autoridade da Casa Branca à Reuters, confirmando uma reportagem da Bloomberg News.

Trump tem procurado promover novos investimentos apesar das preocupações com as novas tarifas por parte de importantes empresas norte-americanas. Companhias aéreas, empresas aeroespaciais, fabricantes de automóveis e varejistas expressaram preocupação com o impacto das tarifas sobre a fabricação e as vendas nos EUA.

Algumas grandes empresas disseram que querem mais detalhes sobre o comércio e outras regulamentações governamentais antes de se comprometerem com novos investimentos. Trump disse que a General Motors está considerando um novo investimento de US$60 bilhões nos Estados Unidos.

"Preciso de clareza e, depois, de consistência", disse a presidente-executivo da GM, Mary Barra, em um fórum da Semafor na semana passada. "Para fazer esses investimentos e ser uma boa administradora do capital de nossos proprietários, preciso entender qual é a política."

Trump disse que está considerando conceder às montadoras algum alívio das novas tarifas automotivas.

Em janeiro, Trump anunciou um investimento do setor privado de até US$500 bilhões para financiar a infraestrutura de inteligência artificial, com o objetivo de superar as nações rivais na tecnologia crítica para os negócios. Espera-se que isso inclua a OpenAI, criadora do ChatGPT, a SoftBank e a Oracle.

No mês passado, a Hyundai Motor da Coreia do Sul anunciou na Casa Branca um investimento de US$21 bilhões nos Estados Unidos, incluindo uma nova fábrica de US$5,8 bilhões da Hyundai Steel em Louisiana, que produzirá mais de 2,7 milhões de toneladas de aço por ano, criando mais de 1.400 empregos.

(Reportagem de David Shepardson e Jasper Ward em Washington)