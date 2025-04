Trump reduzirá impacto das tarifas sobre automóveis, dizem autoridades

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente Donald Trump tomará medidas para reduzir o impacto de suas tarifas automotivas na terça-feira, aliviando algumas taxas impostas a autopeças estrangeiras em carros fabricados no país e evitando que as tarifas sobre carros fabricados no exterior se acumulem a outras, disseram autoridades.

"O presidente Trump está construindo uma importante parceria com as montadoras nacionais e com nossos grandes trabalhadores norte-americanos", disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, em um comunicado.

"Esse acordo é uma grande vitória para a política comercial do presidente, pois recompensa as empresas que fabricam no país e, ao mesmo tempo, oferece uma pista para os fabricantes que expressaram seu compromisso de investir nos Estados Unidos e expandir sua produção nacional."

O Wall Street Journal noticiou esse desdobramento pela primeira vez.

(Reportagem de Jeff Mason)