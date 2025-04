Tarcísio: O valor dos 18% de ações remanescentes da Sabesp vai valer mais que os 32% vendidos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que futuramente o valor dos 18% das ações remanescentes da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) vai valer mais que os 32% já vendidos por sua gestão. "Isso, pode anotar, vai acontecer. Sabesp é um excelente business. Aliás, já cresceu bastante e vai crescer muito mais", declarou nesta segunda-feira, 28, durante evento J. Safra Macro Day 2025, do Banco Safra.

"A saída da Sabesp tinha que ser dada em steps (passos). O primeiro nós demos agora com a venda de 32% das ações. A permanência nossa como acionista garante uma transição suave para a iniciativa privada", disse Tarcísio. "Segundo (passo), esse mecanismo de amortecimento da tarifa. Num primeiro momento do contrato é importantíssimo, porque não deixa o crescimento da tarifa explodir com o crescimento da base. Depois, temos a própria depreciação da base e a necessidade aporte diminui."

O governador de São Paulo encerrou a fala sobre a Sabesp afirmando que já "é a hora" de realizar a transição definitiva da empresa para a iniciativa privada. Tarcísio abordou a expansão do modelo de saneamento público do Estado por meio de seu programa "Universaliza SP" que vai estruturar concessões para 233 municípios ainda não contemplados pela Sabesp por meio de agrupamentos ou blocos.

Ele também destacou que sua gestão já conquistou a marca de R$ 354 bilhões de investimentos privados contratados após o leilão do lote Alto Tietê (referente às linhas 11, 12 e 13 da Companhia de Trens Metropolitanos, a CPTM).