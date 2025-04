'Okay Baby': bebê influencer de 2 anos morre em acidente de carro nos EUA

O bebê influencier Preston Ordone, conhecido como "Okay Baby", de apenas 2 anos, morreu após um acidente de carro nos EUA. Sensação em vídeos publicados no TikTok e Instagram, ele aparecia brincando ou conversando com os pais, em imagens que alcançaram milhões de visualizações.

O que aconteceu?

Preston estava com os pais em uma caminhonete F-150, em uma estrada rural no estado da Louisiana, quando o veículo saiu da via e bateu em uma árvore. Preston chegou a ser retirado do carro e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações da revista People.

Katelynn e Jaelen, pais de Preston, continuam internados com ferimentos graves. A informaçã é de um vídeo publicado por pessoas próximas à família em uma rede social de Katelynn. Ela sofreu múltiplas fraturas e teve uma concussão. Já o pai, Jaelen, passou por uma cirurgia de emergência em uma das pernas e precisou usar um fixador externo, com hastes e pinos. Eles estão internados em hospitais diferentes.

Paisley, a irmã de 7 anos de Preston, estava na escola na hora do acidente. Ela costumava aparecer nos vídeos ao lado da família.

Polícia investiga a causa do acidente. Investigadores teriam constatado que Preston não estava devidamente preso à cadeirinha de transporte, segundo a revista People. A informação foi contestada pelo avô de Preston, Glenn Norris.

Preston era conhecido como "Okay Baby". Em alguns vídeos, ele dizia "okay" à mãe após algum pedido dela, mas fazia o contrário em seguida.

Vídeo mais recente no TikTok passou de 44 milhões de visualizações. As imagens eram publicadas nos perfis de Katelynn, que atualmente acumulam mais de 410 mil seguidores no TikTok e mais de 165 mil no Instagram.