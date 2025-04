STOXX 600 sobe com investidores atentos à clareza sobre tarifas e a dados econômicos

Por Sukriti Gupta

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta segunda-feira, na esteira de dois ganhos semanais consecutivos, com os investidores à espera de possíveis desenvolvimentos comerciais e de uma semana movimentada de balanços e dados econômicos.

O índice STOXX 600 subia 0,61%, a 523,61 pontos.

A confiança do mercado era apoiada por sinais de diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China na semana passada.

Ainda assim, as comunicações conflitantes sobre o progresso relacionado ao comércio das duas maiores economias do mundo continuam mantendo os investidores cautelosos.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no domingo que não discutiu tarifas com as autoridades chinesas e não sabe se o presidente Donald Trump conversou com o presidente chinês, Xi Jinping.

A China tem negado repetidamente as alegações de Trump de que negociações sobre tarifas estão em andamento, embora tenha isentado alguns produtos norte-americanos de suas tarifas de 125%, de acordo com as empresas notificadas, no sinal mais claro dos temores de Pequim com as consequências da guerra comercial.

"A China e os EUA parecem estar mais próximos de um possível acordo sobre as tarifas, ainda há muita incerteza, é claro, mas definitivamente temos esse impulso positivo", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

"Ainda estamos vendo os investidores favorecerem as ações europeias em detrimento das ações do EUA quando se trata de tentar comprar o apetite pelo risco."

Os investidores também aguardam os relatórios de inflação da zona do euro e dos EUA. O relatório mensal de emprego dos EUA será divulgado na sexta-feira.

Os balanços das principais empresas dos EUA, incluindo Apple, Microsoft, Amazon e Meta, também deverão serão divulgados nos próximos dias.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,30%, a 8.440 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,63%, a 22.382 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,78%, a 7.595 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,50%, a 37.535 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,70%, a 1.448 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,21%, a 6.928 pontos.