Sérum antimanchas da Cetaphil é bom? Nós testamos e contamos se vale a pena

Há pouco mais de um mês resolvi testar o sérum tripla ação da Cetaphil. Indicado para peles oleosas, o produto promete combater acnes, reduzir as manchas causadas por elas, além de deixar a pele menos oleosa.

Como tenho pele mista e moro em uma região bastante quente - inclusive no outono e inverno - é difícil controlar os pontos de oleosidade do rosto. Por isso o uso de produtos com essa função é indispensável.

O que mais gostei

Reduz mesmo a oleosidade. Segundo a empresa, o produto diminui em até 25% a oleosidade logo após a aplicação, as acnes após uma semana de uso e as manchas na pele com o uso contínuo por mais de um mês — o produto deve ser usado duas vezes por dia (de manhã e à noite).

Venho seguindo direitinho a recomendação, e o produto realmente entrega o que promete. No primeiro dia de uso já senti minha pele menos oleosa. Com o uso frequente, o resultado se mantém.

Suaviza manchas e reduz acnes. Após a primeira semana de uso observei que manchas de acnes estavam mais claras. Com o uso ininterrupto por mais de 30 dias, as machas clarearam ainda mais e estão quase imperceptíveis. Além disso, as acnes também reduziram significativamente.

Com uso constante, sérum reduziu as marcas de acnes e oleosidade da pele Imagem: Arquivo Pessoal

Pele macia. Quando a gente passa o produto, já sente que a pele fica macia e com com efeito aveludado.

Leve e fácil de aplicar. Esse sérum é bem fluído. Com textura em creme, ele é fácil de espalhar e é rapidamente absorvido, ou seja, tem secagem rápida. Apesar da embalagem ser pequena, 30 ml, o produto rende muito. Basta duas gotinhas para espalhar por todo o rosto. Usando todos os dias, por mais de um mês, o meu está mais ou menos na metade ainda. Bico dosador. ajuda na economia. A embalagem com bico evita desperdício na hora de usar, o que o torna uma opção mais econômica do que versões em pote, por exemplo. A embalagem é pequena e prática para carregar. Dá para levar para qualquer lugar, pois não ocupa espaço na mochila ou na bolsa.

Pontos de atenção

Cheiro. O sérum não tem fragrância, o que para mim faz com que ele tenha um cheiro um pouco forte de algo que não sei identificar. Eu, particularmente, acho ele ruim. O bom é que, ao menos, o cheiro some logo após a aplicação na pele. Por isso não é um fator que me impede de usar o produto.

Não é barato. Achei o investimento um pouco alto quando comparado a outros produtos de outras marcas.

O que mudou para mim

Odeio produtos que deixam a pele pegajosa ou que demoram para serem totalmente absorvidos. Por ser bem fluido e leve, o sérum absorve em poucos segundos e logo após a aplicação você já pode passar o protetor solar.

O resultado do uso contínuo também foi bem satisfatório para a minha pele. Além de reduzir a oleosidade e as acnes, ele também minimizou bastante as marcas causadas pelas espinhas, melhorando a minha relação com o espelho.

Quem pode gostar?

O sérum é indicado para pessoas com pele oleosa e com acnes. Esse público pode gostar bastante do produto, já que ele reduz o aparecimento das acnes e reduz significativamente as manchas causadas por elas.

Pessoas que gostam de produtos com rápida absorção, ou seja, secagem rápida vão gostar bastante dele.

