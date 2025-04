SAIBA MAIS-O que acontece agora, após funeral do papa Francisco

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Veja a seguir o que acontecerá na Igreja Católica Romana após o funeral do papa Francisco, que morreu aos 88 anos, e o anúncio do início do conclave em 7 de maio.

** O funeral marcou o início de um período de nove dias de luto para a Igreja.

** O Colégio de Cardeais supervisiona os negócios cotidianos da Igreja durante o período entre a morte do papa e a eleição de um novo. Eles têm poder limitado e grande parte da administração central da Igreja fica paralisada.

** O conclave para eleger um novo papa terá início na Capela Sistina do Vaticano em 7 de maio.

** Todos os cardeais com menos de 80 anos de idade podem participar da votação secreta. Eles precisam de uma maioria de pelo menos dois terços mais um para eleger o novo papa, portanto, a votação pode levar várias rodadas ao longo de vários dias. Quando a eleição é concluída, pergunta-se ao novo papa se ele aceita e qual nome deseja adotar.

** O mundo fica sabendo que um papa foi eleito quando uma autoridade queima as cédulas de papel com produtos químicos especiais para fazer sair fumaça branca da chaminé da capela. Eles usam outros produtos químicos para produzir fumaça preta, indicando uma votação inconclusiva.

** Um cardeal sênior sobe na sacada central da Basílica de São Pedro para anunciar "Habemus Papam" (Temos um papa). O novo papa aparece e dá sua bênção à multidão na praça.

(Reportagem de Crispian Balmer e Joshua McElwee)