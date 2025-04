Quem era o empresário que morreu ao bater BMW em corrida no interior de SP

O empresário Wilson Araujo Coelho, de 48 anos, que morreu ao bater sua BMW durante um evento automobilístico de carros de luxo, atuava no ramo do agronegócio.

Ele morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e pertencia a uma família influente na pecuária e na política. Ele deixa esposa e dois filhos.

O pecuarista era conhecido como Coelho Neto. No momento do acidente, ele pilotava uma BMW M3 Competition, quando perdeu o controle do veículo sob pista molhada e colidiu contra um Porsche 911 Turbo S, conduzido por um homem de 41 anos, e um Audi S3, dirigido por um motorista de 43 anos, ambos no sentido oposto.

Apesar do atendimento médico imediato, ele não sobreviveu. Os outros envolvidos no acidente receberam atendimento e estão bem.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Araraquara (SP) como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.

Por meio das redes sociais, a Driver Brasil lamentou a morte de Coelho Neto. O Driver Top Speed 2025 era realizado no Aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP). Chovia no momento do acidente.

"É com grande pesar que informamos o falecimento de Wilson Araujo Coelho, participante do Driver Top Speed 2025, durante o evento na pista da Embraer GPX. Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Wilson neste momento difícil", publicou.

Também por meio das redes sociais, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) lamentou a morte do pecuarista e empresário campo-grandense.

"Neto deixa esposa, dois filhos e um legado de trabalho, amizade e respeito na comunidade de Campo Grande (MS), onde sempre foi reconhecido pelo seu espírito empreendedor e pela dedicação à família e aos amigos", disse ele.