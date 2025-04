Queda de energia atinge grande parte de Espanha e Portugal

MADRI/LISBOA (Reuters) - Espanha e Portugal foram atingidos por uma queda de energia generalizada nesta segunda-feira que paralisou o transporte público, causou grandes engarrafamentos e atrasou os voos.

As operadoras de serviços públicos tentaram restaurar a rede, mas a operadora espanhola de transmissão de eletricidade Red Eléctrica afirmou que a interrupção, cuja causa não era conhecida imediatamente, poderia durar de seis a dez horas. As autoridades disseram que a possibilidade de ter sido causada por um ataque cibernético não foi descartada.

O apagão causou caos em partes de Portugal e da Espanha, os semáforos pararam de funcionar, causando engarrafamentos. As redes de transporte foram paralisadas, os hospitais ficaram sem energia e as pessoas ficaram presas no metrô e nos elevadores.

Em Madri, centenas de pessoas ficaram nas ruas do lado de fora dos prédios de escritórios e houve uma forte presença policial em torno de alguns prédios importantes, com policiais direcionando o tráfego e dirigindo pelos átrios centrais com luzes.

Os governos espanhol e português se reuniram para discutir o apagão, que também afetou brevemente partes da França, e um comitê de crise foi criado na Espanha, segundo fontes familiarizadas com a situação.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou o centro de controle da operadora de transmissão de eletricidade Red Eléctrica.

"O governo está trabalhando para determinar a origem e o impacto desse incidente e está dedicando todos os recursos para resolvê-lo o mais rápido possível", declarou o governo espanhol.

A Red Eléctrica disse que estava trabalhando com as empresas regionais de energia para restaurar a energia. A concessionária portuguesa REN afirmou que havia ativado planos para a restauração em fases do fornecimento de eletricidade.

O torneio de tênis Madrid Open foi suspenso, forçando o 15º cabeça de chave Grigor Dimitrov e o oponente britânico Jacob Fearnley a saírem da quadra quando os placares ficaram escuros e as câmeras aéreas ficaram sem energia.

A Comissão Europeia disse que estava em contato com as autoridades da Espanha e de Portugal e com a rede europeia de operadores de sistemas de transmissão ENTSO-E para tentar determinar a causa do apagão.

AEROPORTOS

Interrupções de energia nessa escala são raras na Europa. Em 2003, um problema em uma linha de energia hidrelétrica entre a Itália e a Suíça causou um grande apagão em toda a península italiana por cerca de 12 horas.

Em Madri, o ar estava repleto do som das sirenes da polícia e dos helicópteros que passavam por cima.

Em um vídeo postado no X, o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, pediu aos moradores da capital que minimizassem todas as viagens e permanecessem em seus locais atuais, se possível.

Os aeroportos registraram atrasos. A Aena, que administra 46 aeroportos na Espanha, relatou atrasos nos voos em todo o país.

A ANA, operadora aeroportuária de Portugal, informou que os aeroportos ativaram os geradores de emergência, o que, por enquanto, permitia que as operações essenciais fossem mantidas nos aeroportos de Porto e Faro.

"Em Lisboa, as operações estão em andamento, mas com limitações. Até o momento, não houve impactos nos aeroportos da Madeira e dos Açores", afirmou.

(Reportagem de Emma Pinedo, Jesus Aguado, Andrei Khalip, Catarina Demony, Aislinn Laing, Dominique Patton)