Pantufas e cama isolada: quarto dos papas em Aparecida (SP) vira 'sagrado'

Uma pousada próxima ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida (SP), recebeu três papas em um mesmo quarto e transformou o lugar em um espaço "sagrado".

Quarto "sagrado"

Além de Francisco, que morreu no dia 21 de abril, o quarto recebeu outros dois papas: João Paulo 2º, em 1980, e Bento 16, em 2007. Todas as hospedagens ocorreram enquanto eles visitavam o santuário da Padroeira do Brasil. Após a passagem de Francisco, o cômodo da Pousada do Bom Jesus virou um museu particular.

Local é chamado de "Ala Pontifícia". Ao UOL, a Pousada do Bom Jesus explicou que a área inclui o quarto dos papas, sala de jantar, capela, banheiro e outros dois cômodos que abrigam objetos históricos da Arquidiocese de Aparecida. O prédio, usado apenas pelo Seminário Bom Jesus, passou a abrigar a pousada em 2012.

Sala de jantar da Ala Pontifícia, onde Francisco almoçou durante sua passagem pela pousada Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

Capela da Ala Pontifícia Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

O quarto, no primeiro andar, tem detalhes em madeira, como o piso e a cabeceira da cama. O cômodo tem uma cama de solteiro que, segundo a TV Aparecida, foi um pedido de Francisco. As pantufas usadas pelo pontífice se encontram ao lado da cama, envoltas em plástico. Acima da cama, há uma cruz em madeira.

Pantufa usada pelo papa Francisco durante a sua passagem pela pousada Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

Ao lado da cama, há uma mesa de cabeceira branca com gavetas em madeira. Sobre ela, um abajur na cor branca. Grandes cortinas em cores neutras cobrem as janelas, e há uma poltrona próxima ao banheiro.

No espaço há também uma mesa, em madeira e estofado branco, um tapete e um quadro com as imagens dos três papas que se hospedaram ali. Em uma mesa deixada no canto do quarto há uma foto do papa Francisco e sua família, uma taça, uma garrafa d'água vendida no santuário, controles de aparelhos, uma "Bíblia de Navarra" e dois livros.

Mesa de canto no quarto Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

Francisco visitou o Seminário Bom Jesus e se hospedou na pousada em julho de 2013. Na ocasião, conversou com seminaristas, abençoou uma imagem de Frei Galvão, plantou uma muda de pau-brasil no jardim e descansou no quarto da ala.

Ala Pontifícia

Na ala também há uma exposição com objetos usados pelos papas e bispos que passaram pelo prédio. É possível ver, em uma prateleira de vidro, um missal (livro litúrgico para a celebração da missa) usado pelo pontífice na Jornada Mundial da Juventude, ocorrida em julho de 2013, no Rio de Janeiro. Na prateleira há também toalhas bordadas e uma cuia de chimarrão.

Missal usado por Francisco durante a sua vinda ao Brasil para Jornada Mundial da Juventude, ocorrida em julho de 2013, no Rio de Janeiro Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

Itens usados pelo papa Francisco em exibição na pousada Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

Itens usados pelo papa Francisco em exibição na pousada Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

O espaço também tem poltronas usadas pelos líderes da Igreja Católica na pousada. Acima dos imóveis há fotos da passagem deles no local. No caso de Francisco tem uma fotografia do religioso auxiliando na plantação de um pau-brasil no Seminário Bom Jesus, onde são formados os futuros sacerdotes da Arquidiocese de Aparecida.

Parte da 'Ala Pontifícia' com cadeiras usadas pelos papas João Paulo 2º, Bento 16 e Francisco Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

Papa Francisco ajudou a plantar uma muda de pau-brasil Imagem: Divulgação/Instagram/Pousada do Bom Jesus

Apenas hóspedes da pousada podem visitar a Ala Pontifícia. Ela fica aberta aos visitantes diariamente em dois horários: 11h15 e 16h30. As visitas duram 15 minutos e os hóspedes podem entrar no quarto desde que respeitem um espaço de segurança.