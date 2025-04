Putin anuncia cessar-fogo de 8 a 10 de maio; Ucrânia quer trégua agora

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, declarou na segunda-feira um cessar-fogo de três dias em maio na guerra com a Ucrânia para marcar o 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados na Segunda Guerra Mundial.

O Kremlin disse que o cessar-fogo de 72 horas ocorrerá em 8 de maio, 9 de maio -- quando Putin receberá líderes internacionais, incluindo o presidente chinês Xi Jinping, para celebrações luxuosas em comemoração à vitória sobre a Alemanha nazista -- e 10 de maio.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, em resposta, afirmou: "Se a Rússia realmente deseja a paz, ela precisa cessar o fogo imediatamente. Por que esperar até 8 de maio?"

Um cessar-fogo deve ser "real, não apenas para um desfile", postou ele no X.

A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump quer um cessar-fogo permanente entre Rússia e Ucrânia.

Em um contexto de crescente impaciência dos Estados Unidos, a ação de Putin pareceu ter como objetivo sinalizar que a Rússia ainda está interessada na paz -- algo que a Ucrânia e seus aliados europeus contestam.

"Todas as ações militares estão suspensas durante esse período. A Rússia acredita que o lado ucraniano deve seguir esse exemplo", disse o Kremlin em uma nota sobre o cessar-fogo de 8 a 10 de maio.

"No caso de violações por parte do lado ucraniano, as Forças Armadas da Rússia darão uma resposta adequada e eficaz."

Foi o segundo anúncio de trégua unilateral que Putin fez em uma rápida sucessão, após um cessar-fogo de Páscoa de 30 horas que cada lado acusou o outro de violar inúmeras vezes.

Isso ocorre depois que Trump criticou Putin por um ataque russo mortal em Kiev na semana passada e expressou preocupação no fim de semana de que Putin estava "apenas me tapeando". Washington ameaçou repetidamente abandonar seus esforços de paz, a menos que haja um progresso real.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que se encontrou com Trump à margem do funeral do papa Francisco em Roma no sábado, disse que Kiev está disposta a manter conversações com Moscou assim que um acordo de cessar-fogo pare os combates.

O chanceler da Ucrânia disse que Kiev está "constantemente propondo" um cessar-fogo por pelo menos 30 dias. A Rússia disse que quer um acordo completo, não uma pausa.

A nota do Kremlin dizia: "O lado russo mais uma vez declara sua disposição para conversações de paz sem pré-condições, com o objetivo de eliminar as causas fundamentais da crise ucraniana e a interação construtiva com parceiros internacionais".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou a repórteres anteriormente que o sinal para conversas diretas deveria vir da Ucrânia, já que atualmente há uma "proibição legal" de negociar com Putin.

Ele estava se referindo a um decreto de 2022, no qual Zelenskiy excluiu tais negociações, depois que a Rússia reivindicou quatro regiões ucranianas como suas, em uma ação condenada como ilegal pela maioria dos países nas Nações Unidas.

(Reportagem da Reuters em Moscou e Yuliia Dysa em Gdansk)