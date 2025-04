Para diminuir rejeição, PT lança curso que une evangélicos e democracia

Uma formação que relaciona democracia e evangélicos. É desta forma que o PT pretende aproximar o segmento religioso de seus filiados no próximo mês.

O que aconteceu

Representantes evangélicos da sigla, como a deputada federal Benedita da Silva (RJ), farão parte do curso. A formação, intitulada de "Fé e Democracia para Evangélicos e Evangélicas", será oferecida pela Fundação Abramo Perseu, ligada ao partido. A informação foi publicada pelo Estadão e confirmada pelo UOL.

Objetivo é quebrar possíveis barreiras entre petistas e evangélicos, além de melhorar diálogo. O governo Lula tem alcançado uma alta rejeição nesse segmento. Segundo Datafolha divulgado em fevereiro, 48% dos evangélicos avaliaram o governo federal como ruim ou péssimo.

A formação faz parte de uma ofensiva que o PT tem feito para se aproximar da igreja. Em 2024, a fundação ofereceu curso sobre religião e democracia, mas a formação incluía também temas ligados à Igreja Católica. Uma série de vídeos em que representantes do partido contam como é ser cristão e petista também foi divulgada à época.

PT depende de igreja evangélica, afirma pastor ligado ao partido. Em entrevista ao UOL, Oliver Costa Goiano, atual coordenador do Núcleo Nacional dos Evangélicos do PT, defendeu que Lula apareça mais com pastores. "Existe um desafio ético e estético. A moralidade humana não pode pautar o debate público", disse.

Partido tem meta de ampliar intenção de voto em pelo menos 10% em 2026. No ano passado, a legenda tentou fortalecer os laços com os evangélicos e chegou a lançar uma cartilha sobre o segmento para ajudar os candidatos nas eleições municipais. O documento dava dicas do que fazer e do que não fazer, incluindo não tratar cristãos "como se fossem todos iguais" ou como "fundamentalistas".