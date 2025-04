Produção de petróleo e gás no Brasil sobe 9,3% em março ante março de 2024, diz ANP

A produção de petróleo e gás natural no Brasil cresceu 9,31% em março na comparação com o mesmo mês de 2024, atingindo 4,658 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), segundo levantamento preliminar da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Se levada em conta somente a produção de petróleo, o volume subiu 7,80% no mês passado, para 3,618 milhões de barris diários (bpd) em um ano, enquanto a produção de gás natural disparou 14,9%, para 165,4 milhões de metros cúbicos por dia.

A produção do pré-sal em março correspondeu a 79,76% do total, com alta de 10,93% em relação há um ano, totalizando 3,715 milhões de boed. A produção de petróleo foi de 2,883 milhões de bpd, crescimento de 9,9% contra março de 2024, e a produção de gás natural subiu 14,4%, para 132,3 milhões de metros cúbicos diários.