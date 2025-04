Ciclone gela o Sul e espalha frio até SP; veja previsão

Essa semana deve ser marcada por temperaturas baixas em boa parte do Brasil, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A região Sul será a mais atingida pela frente fria, com mínima prevista de 9ºC em Curitiba.

Frio deve provocar geada no Paraná

A frente fria causada por um ciclone extratropical no Atlântico Sul vem derrubando a temperatura no Sul. Segundo o Inmet, a cidade de Quaraí (RS) registrou a menor temperatura do país em medição até as 9h da manhã de hoje: apenas 4,2ºC. A região deve seguir gelada esta semana. Caxias do Sul, na serra gaúcha, pode registrar 6ºC na próxima quarta.

Ao longo da semana, o frio irá se espalhar por outras regiões do Brasil. Para amanhã, são esperadas geadas com tempo frio e seco em cidades do Sul, como Anita Garibaldi (SC) e Bento Gonçalves (RS). Segundo o Inmet, os termômetros irão cair gradativamente nos próximos dias nessas localidades, onde há uma alerta para perda de plantações por conta do frio intenso, especialmente entre o final da madrugada e o início da manhã.

O feriado da próxima quinta-feira deve ser marcado pelas mínimas mais baixas. O Inmet publicou um alerta de "leve risco à saúde" por conta da queda de mais de 5ºC em parte do Sul, do Centro-Oeste e do oeste do estado de São Paulo. Na cidade de Londrina (PR), por exemplo, a mínima será de 12ºC. Já em Presidente Prudente (SP), a mínima deve despencar de 22ºC para 13ºC ao longo desta semana. Em Dourados (MS), o termômetro poderá registrar 14ºC na quinta.

No Sudeste, o frio também irá se intensificar. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a mínima deve chegar aos 13ºC na próxima quarta, e a máxima não deve ultrapassar os 23ºC. Na capital paulista, o tempo deve ficar menos nublado durante as tardes, com pouca probabilidade de chuva até pelo menos a próxima sexta.

Confira abaixo a previsão para a cidade esta semana:

Terça: entre 15ºC e 21ºC

Quarta: entre 13ºC e 21ºC

Quinta: entre 14ºC e 23ºC

Sexta: entre 15ºC e 23ºC

Sábado: entre 14ºC e 25ºC

Domingo: entre 16ºC e 24ºC

Enquanto o frio se intensifica em parte do país, o Norte e o Nordeste devem seguir quentes. Conforme a previsão do Inmet, todas as capitais dessas duas regiões têm previsão de máxima de pelo menos 30ºC, sendo que a mínima não deve ficar abaixo dos 23ºC.

Chuvas devem seguir intensas

O Inmet publicou também um alerta em relação ao volume de chuva esperado. Segundo o instituto, duas faixas representam as regiões mais impactadas pela chuva: no Nordeste e no Norte, a chuva deve se espalhar entre parte do Amapá e o Rio Grande do Norte. A chuva deve cair com intensidade também na área que começa na costa do Rio de Janeiro, passa pela região Centro-Oeste e chega até o estado do Amazonas. Pelo menos até amanhã, essas regiões estão sob "perigo potencial", com risco de queda de energia elétrica, de galhos e de árvores; alagamentos e descargas elétricas.

Previsão do tempo indica áreas nas quais a chuva será intensa nos próximos dias Imagem: Reprodução/Inmet

Abril foi marcado por acumulados recordes no país. O Mato Grosso do Sul foi um dos locais onde mais choveu no Brasil durante o mês. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, em algumas áreas do estado o volume de chuva acumulado nos primeiros 26 dias do mês superou os 200 milímetros, um valor acima da média local. A capital Campo Grande registrou o terceiro abril mais chuvoso em 23 anos, com um acumulado de mais de 188 milímetros.

Como ficam as temperaturas nas capitais?

Centro-Oeste

Goiânia: entre 20°C e 30°C

Campo Grande: entre 14ºC e 27ºC

Cuiabá: entre 20ºC e 32ºC

Brasília: entre 18ºC e 28ºC

Norte

Rio Branco: entre 23ºC e 32ºC

Macapá: entre 24ºC e 32ºC

Manaus: entre 24ºC e 33ºC

Belém: entre 23ºC e 33ºC

Porto Velho: entre 25ºC e 31ºC

Boa Vista: entre 23ºC e 36ºC

Palmas: entre 23ºC e 31ºC

Sul

Curitiba: entre 9ºC e 23ºC

Florianópolis: entre 15ºC e 26ºC

Porto Alegre: entre 13ºC e 26ºC

Sudeste

São Paulo: entre 13ºC e 24ºC

Vitória: entre 22ºC e 28ºC

Belo Horizonte: entre 16ºC e 28ºC

Rio de Janeiro: entre 18ºC e 28ºC

Nordeste

Maceió: entre 23ºC e 33ºC

Salvador: entre 24ºC e 32ºC

Fortaleza: entre 24ºC e 30ºC

São Luís: entre 24ºC e 32ºC

João Pessoa: entre 23ºC e 32ºC

Recife: entre 23ºC e 33ºC

Teresina: entre 23ºC e 33ºC

Natal: entre 25ºC e 32ºC

Aracaju: entre 24ºC e 32ºC

*Fonte: Inmet