Presidente da FCC diz que "todas as opções" estão na mesa em análise sobre "60 Minutes"

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) disse nesta segunda-feira que "todas as opções permanecem sobre a mesa" na investigação em andamento sobre entrevista do "60 Minutes" com a então vice-presidente Kamala Harris.

O presidente da FCC, Brendan Carr, rejeitou no mês passado um pedido da CBS, propriedade da Paramount Global , para rejeitar a queixa, segundo a qual a entrevista de Harris teria violado regras de "distorção de notícias" da FCC. A Paramount aguarda a aprovação da FCC para uma fusão de US$8,4 bilhões com a Skydance Media.

Carr disse nesta segunda-feira que ainda não analisou as reclamações e não deu um prazo para tomar uma decisão.

Na semana passada, o produtor-executivo de longa data do "60 Minutes", Bill Owens, disse que estava se demitindo por preocupações com a independência editorial.

A saída de Owens ocorre após uma batalha judicial de meses com o presidente dos EUA, Donald Trump, que processou a CBS por uma entrevista com Harris no programa "60 Minutes". No início deste mês, o caso entrou em mediação.

No início deste mês, Trump atacou novamente o "60 Minutes", dizendo que o programa exibiu duas histórias imprecisas sobre ele e pressionou Carr a tomar medidas.

Carr observou que o prazo informal de 180 dias para uma decisão sobre a fusão está se aproximando.

"Estamos simplesmente focados no histórico que temos diante de nós", disse Carr, recusando-se a responder a uma pergunta hipotética sobre o que faria se Trump o instruísse a aprovar a fusão. "Vamos apenas aplicar a lei e os fatos."

A CBS não forneceu comentários de imediato.

Embora a agência seja proibida de censurar ou infringir os direitos da mídia garantidos pela Primeira Emenda, emissoras não podem distorcer notícias intencionalmente.

A CBS disse que a queixa visa transformar "a FCC em uma censora de conteúdo em tempo integral", o que resultaria em uma função inconstitucional e impossível para a agência.

Em janeiro, Carr resgatou queixas sobre a entrevista do "60 Minutes" com Harris, assim como reclamações sobre como Walt Disney A ABC News moderou o debate pré-eleitoral na TV entre o então presidente Joe Biden e Trump.

Também restabeleceu queixas contra a NBC da Comcast por permitir que Harris aparecesse no "Saturday Night Live" pouco antes da eleição.

Carr disse nesta segunda-feira que ainda não decidiu se abrirá essas outras queixas para comentários públicos. No mês passado, Carr abriu uma investigação sobre as práticas de diversidade da Disney e da ABC , alegando que elas podem violar as normas de igualdade de oportunidades de emprego dos EUA.

"Vimos algumas coisas preocupantes lá", disse Carr.

Ele também abriu uma investigação sobre diversidade na Verizon.

(Reportagem de David Shepardson)