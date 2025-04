Preços do petróleo Brent caem devido a temores sobre demanda

Por Erwin Seba

HOUSTON, 28 Abr (Reuters) - Os preços do petróleo Brent caíram mais de US$1 o barril nesta segunda-feira, já que as preocupações econômicas com a guerra comercial entre EUA e China pressionaram a demanda.

O Brent fechou a US$65,86 o barril, queda de 1,51%. O petróleo WTI encerrou a US$62,05 o barril, baixa de 1,5%.

Os futuros do Brent tinham subido marginalmente nas duas sessões anteriores, mas terminaram a última sexta-feira com uma perda semanal de mais de 1%.

A guerra comercial entre os EUA e a China está dominando o sentimento dos investidores, disse o analista John Evans, da corretora PVM.

"Essa atitude de esperar para ver, resultante das negociações entre EUA e China, está deixando um gosto amargo na boca das pessoas", disse Gary Cunningham, diretor de pesquisa de mercado da Tradition Energy.

"Se as negociações derem errado, pode haver uma queda na demanda por petróleo da China."

Os mercados foram abalados por sinais conflitantes do presidente dos EUA, Donald Trump, e de Pequim sobre o progresso que estava sendo feito para acalmar uma guerra comercial que poderia minar o crescimento global.