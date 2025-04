Política externa, diversidade, imigração: os principais 'decretaços' de Trump em 100 dias na Casa Branca

Política externa, diversidade, imigração, economia. A RFI analisa a execução das principais medidas tomadas por Donald Trump em seu retorno à Casa Branca. Desde 20 de janeiro, o magnata assinou 139 decretos presidenciais ? mais do que qualquer outro chefe de Estado em início de mandato. Em meio a esse turbilhão de medidas com impactos nos Estados Unidos e no mundo, confira as 14 decisões emblemáticas da "estratégia do caos" de Trump. Mas qual é a aplicação concreta de cada uma delas?

Política externa, diversidade, imigração, economia. A RFI analisa a execução das principais medidas tomadas por Donald Trump em seu retorno à Casa Branca. Desde 20 de janeiro, o magnata assinou 139 decretos presidenciais ? mais do que qualquer outro chefe de Estado em início de mandato. Em meio a esse turbilhão de medidas com impactos nos Estados Unidos e no mundo, confira as 14 decisões emblemáticas da "estratégia do caos" de Trump. Mas qual é a aplicação concreta de cada uma delas?

Por Aurore Lartigue, da RFI

Donald Trump se aproxima do 100º dia de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, enquanto investidores e bancos centrais seguem avaliando os impactos de suas políticas em um cenário marcado pela temporada de resultados do primeiro trimestre de 2025. Ao longo da semana, os mercados estarão atentos a indicadores sobre a saúde das economias dos Estados Unidos e da Europa, além do resultado das eleições no Canadá.

Entre a guerra comercial iniciada com suas políticas alfandegárias erráticas e as consequências para os mercados financeiros, além de suas tentativas de buscar um cessar-fogo na Ucrânia, redesenhando o equilíbrio geopolítico global, Donald Trump tem testado os nervos de seus aliados.

Dentro de seu país e com seus vizinhos regionais, a situação não é a mais calma: sua abordagem rigorosa em relação aos migrantes e turistas fez cair o número de visitantes aos Estados Unidos, enquanto suas declarações sobre a possibilidade de transformar o Canadá no 51º estado norte-americano geraram uma forte reação contra os EUA no país.

Entre medidas meramente ideológicas, feitas sob medida para apaziguar seus apoiadores mais radicais (como as decisões anti-imigração e contra pessoas trans, por exemplo), até decisões de mais impacto a nível global, como em seus "tarifaços" relâmpagos.

Confira a cronologia dos principais decretos de Trump desde o 20 de janeiro.

? Direito de nascimento sob ataque

Data do decreto: 20 de janeiro

Situação: suspenso temporariamente

Com o objetivo de "proteger o significado e o valor da cidadania norte-americana", considerada um "privilégio inestimável", Donald Trump determinou restrições ao direito de nacionalidade por nascimento, vigente há mais de 150 anos e garantido pela 14ª Emenda da Constituição. A partir do decreto, pessoas nascidas nos EUA não seriam mais automaticamente consideradas cidadãs, se seus pais estivessem em situação irregular ou com visto temporário.

Contestado imediatamente por vários estados, o decreto foi bloqueado por tribunais federais, que o consideraram inconstitucional, suspendendo sua aplicação em todo o território. A administração Trump recorreu à Suprema Corte para tentar limitar o alcance geográfico dessas suspensões.

? Cartéis classificados como organizações terroristas

Data do decreto: 20 de janeiro

Situação: executado

O decreto autoriza a classificação de certos cartéis e organizações criminosas internacionais como grupos terroristas, permitindo a ampliação de sanções, o congelamento de bens e a deportação acelerada de seus integrantes.

Em fevereiro, oito cartéis latino-americanos, como o de Sinaloa e o Jalisco Nueva Generación, foram designados como terroristas, resultando no bloqueio de seus ativos nos EUA. A decisão também permitiu ao presidente Trump usar a Alien Enemies Act para deportar, sem julgamento, mais de 200 suspeitos ligados ao grupo Tren de Aragua. Apesar de um bloqueio inicial, a Suprema Corte liberou a medida por questões técnicas, reforçando o direito a um julgamento justo para estrangeiros afetados.

? Rebatizar o Golfo do México como "Golfo da América"

Data da assinatura: 20 de janeiro

Situação: parcialmente executado

Visando "restaurar nomes que honram a grandeza dos Estados Unidos", Trump propôs renomear locais históricos, começando pelo Golfo do México, que passaria a se chamar "Golfo da América". Mudanças também atingiriam o Monte Denali, que voltaria a se chamar Monte McKinley, e o Forte Liberty, rebatizado de Forte Bragg.

Google Maps rapidamente adotou os novos nomes para usuários nos EUA, mas a medida foi criticada pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, que a considerou uma afronta à soberania nacional. A alteração, no entanto, não foi reconhecida internacionalmente e tem efeito limitado, aplicando-se apenas a documentos e mapas oficiais norte-americanos.

? Anistia aos envolvidos na invasão do Capitólio

Data da assinatura: 20 de janeiro

Situação: executado

Trump concedeu perdão a todos os condenados pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, exceto catorze líderes de milícias extremistas, que tiveram suas penas reduzidas. Ao todo, 1.500 pessoas foram beneficiadas.

A medida provocou fortes críticas, como a da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que classificou o decreto como "uma afronta ao sistema judicial". Os libertados, como Stewart Rhodes (Oath Keepers) e Enrique Tarrio (Proud Boys), já foram vistos novamente em Washington D.C.

? Declaração de emergência energética

Data da assinatura: 20 de janeiro

Situação: em execução

Trump decretou "emergência nacional energética", revertendo iniciativas ambientais do governo Biden, como o Green New Deal. Novos decretos priorizaram a exploração de combustíveis fósseis, gás natural e minerais críticos, especialmente no Alasca, além de liberar atividades madeireiras.

Em fevereiro, foi criado o Conselho Nacional para a Dominação Energética, que já atua acelerando projetos do setor energético.

? Suspensão da ajuda ao desenvolvimento internacional

Data da assinatura: 20 de janeiro

Situação: parcialmente executado

O governo suspendeu por 90 dias a ajuda ao desenvolvimento internacional, o que causou forte reação global, afetando setores como saúde, educação, segurança alimentar e direitos humanos. A USAID foi desmantelada e subordinada ao Departamento de Estado.

Após ações judiciais, parte dos fundos bloqueados foi liberada por decisão da Suprema Corte em março.

? Criação do DOGE (Departamento de Eficiência Governamental)

Data do decreto: 20 de janeiro

Situação: executado, sob contestação judicial

O DOGE, dirigido por Elon Musk, visa modernizar a tecnologia federal e cortar programas ligados à diversidade, mudanças climáticas e pesquisa científica. Sua atuação já gerou demissões em massa e é alvo de processos judiciais por acesso a dados pessoais. O DOGE deve operar até 4 de julho de 2026.

? Redução da burocracia federal

Data do decreto: 20 de janeiro

Situação: executado, sob contestação judicial

Trump iniciou o desmonte de entidades consideradas "desnecessárias", como o Instituto para a Paz dos EUA e a Fundação para o Desenvolvimento da África. Em março, novos decretos ampliaram a restrição de atividades de agências como a Voice of America.

Apesar de processos judiciais, a administração Trump continua a promover cortes.

Leia tambémMinistério da Educação dos EUA corta metade dos funcionários e Nasa anuncia demissões

? Proibição de programas de diversidade

Data do decreto: 20 de janeiro

Situação: executado, sob contestação judicial

Trump extinguiu programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) na administração federal e incentivou o setor privado a fazer o mesmo. Empresas como Disney, McDonald's e Google encerraram seus programas.

Decisões judiciais suspenderam parcialmente a medida, mas a Suprema Corte autorizou sua aplicação provisória.

? Proibição de atletas trans em esportes femininos

Data do decreto: 5 de fevereiro

Situação: parcialmente executado

Escolas que permitem atletas trans em competições femininas perderam financiamento federal. Trump também determinou a recusa de vistos para esses atletas e endureceu políticas em prisões e forças armadas contra pessoas transgênero.

A implementação enfrenta bloqueios judiciais, mas o governo recorreu.

? Fim das proibições ao uso de canudos plásticos

Data da assinatura: 10 de fevereiro

Situação: executado

Trump revogou medidas que visavam eliminar utensílios plásticos de uso único, como os canudos. O governo lançou uma estratégia nacional para encerrar o uso de canudos de papel, criticando-os por serem caros, pouco práticos e potencialmente prejudiciais à saúde.

O relatório final foi publicado em abril, reforçando a proibição de canudos de papel em órgãos federais.