Polícia francesa prende 25 por ataques coordenados a presídios - Criminosos queimaram veículos e atiraram contra presídios e residências de agentes penais. Governo francês diz que ataques ocorreram em retaliação a transferências de traficantes para prisões de segurança máximaA polícia francesa prendeu 25 pessoas na madrugada desta segunda-feira (28/04) por acusações de terrorismo relacionadas a uma série de ataques coordenados contra presídios do país. As informações são do escritório nacional da promotoria antiterrorismo da França (Pnat).

Em cinco noites distintas, criminosos atacaram ao menos 10 prisões francesas com tiros de armas de grosso calibre, como fuzis de assalto. Agentes penais também tiveram suas residências alvejadas e veículos foram incendiados.

Segundo o Pnat, os agressores deixaram adesivos com as iniciais DDPF, referente a "Direitos dos Prisioneiros Franceses". Um grupo de Telegram de curta duração com o mesmo nome também foi investigado pela polícia.

Em uma declaração nesta segunda-feira, os promotores franceses antiterrorismo e do escritório de combate ao crime organizado, que estão encarregados do caso devido à natureza coordenada dos ataques, disseram que identificaram cerca de 15 incidentes deste tipo entre 13 e 21 de abril.

Alguns mandados foram cumpridos dentro das próprias prisões, pois a investigação acredita que a operação tenha sido coordenada de dentro. Os suspeitos foram levados para prestar depoimento.

Guerra contra o tráfico

Os ataques constrangeram o governo francês, cujos ministros da Justiça e do Interior, Gerald Darmanin e Bruno Retailleau, prometeram intensificar a luta contra os narcóticos e os crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Segundo Darmanin, os ataques poderiam estar ligados com seu plano de concentrar 200 dos 700 traficantes de drogas mais perigosos da França em duas prisões de segurança máxima.

"Continuamos comprometidos com a lei e com a República em nossa luta implacável contra o tráfico de drogas", disse.

As batidas ocorrem no momento em que o parlamento francês se prepara para votar um projeto de lei que visa intensificar a luta contra o tráfico.

O projeto de lei dá mais poder a agentes de segurança para investigar as redes de tráfico de drogas, e propõe a criação de uma promotoria dedicada, como a que existe para o combate ao terrorismo.

O presidente francês Emmanuel Macron prometeu que os agressores seriam "encontrados, julgados e punidos”. Cerca de 200 investigadores foram mobilizados durante as duas semanas de investigação.

gq (afp, reuters, ots)