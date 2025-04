PF enquadra 11 entidades por fraude no INSS; há mais 20 suspeitas

A investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União sobre um golpe estimado em R$ 6,3 bilhões em aposentados e pensionistas enquadrou 11 entidades de classe. Há ainda outras 20 suspeitas. Das 33 entidades que efetuaram algum desconto na folha de pagamento de beneficiários, entre 2016 e maio de 2024, 31 são suspeitas de cobrarem mensalidade irregular. A quantia era descontada mensalmente do benefício do INSS por meio de acordos assinados entre as duas partes, que permitem o desconto em troca de auxílio jurídico e assistência médica, por exemplo. A CGU entrevistou presencialmente 1.273 aposentados ou pensionistas e constatou que todos eles negaram ter concedido autorização para desconto para 21 entidades. Segundo o relatório da CGU, "apenas 52 [entrevistados] informaram estar filiados a uma entidade, e 31 autorizaram o desconto, indicando a possibilidade de 98% dos descontos serem indevidos". Saiba mais.

Ata de reunião indica que Lupi foi alertado de denúncias em 2023. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, foi informado sobre o aumento das denúncias de fraude nos descontos dos benefícios do INSS. A ata de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social de junho de 2023 mostra que a representante do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos levou o problema ao ministro e solicitou um levantamento das entidades com acordo com o INSS e uma proposta de regulamentação para dar mais segurança aos beneficiários. De acordo com o documento, o ministro registrou que a solicitação era relevante, mas que não haveria condições de fazê-la de imediato. O tema só entraria em discussão novamente em abril do ano passado. Em entrevista à Folha, Lupi nega que tenha deixado de tomar providências e diz que demitiu o diretor de Benefícios no ano seguinte, ao ser informado que uma auditoria sobre o tema não avançava. Leia a entrevista.

Brasileira é uma das vítimas de atropelamento em festival no Canadá. O Itamaraty confirmou que Kira Salim, de 34 anos, é uma das 11 pessoas que morreram após um carro invadir um festival de rua filipino em Vancouver. Natural do Rio de Janeiro, ela se identificava como uma pessoa não-binária, morava no Canadá e trabalhava em uma escola na cidade de New Westminster. O incidente deixou outros 20 feridos e foi causado por um homem de 30 anos, que foi preso pela polícia no local. Segundo a polícia, o homem já era conhecido da corporação por questões relacionadas à saúde mental e não se trata de um ato terrorista. O governo brasileiro informou que está prestando ajuda diplomática à família de Kira Salim.

Pablo Marçal é condenado pela segunda vez pela Justiça Eleitoral. O coach foi condenado por "abuso por uso indevido dos meios de comunicação, captação e gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico" ao fazer campanha para prefeito de São Paulo, em 2024. A sentença determina que ele fique inelegível por oito anos e que pague uma multa de R$ 420 mil por descumprimento de decisão judicial. Marçal já havia sido condenado por se oferecer para gravar vídeos de apoio a candidatos em troca de transferências bancárias. A segunda ação foi movida pelo Partido Socialista Brasileiro, da deputada federal Tábata Amaral.

Flávio Dino intima líder do PL a explicar suposto acordo sobre emendas. O ministro do STF deu 48 horas para o deputado Sóstenes Cavalcante explicar um suposto acordo para divisão das emendas parlamentares de bancadas. Cavalcante está pressionando o presidente da Câmara, Hugo Motta, para apressar a tramitação o projeto que pede anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, e falou a jornalistas sobre a possibilidade de o partido de Bolsonaro romper um suposto acordo sobre as emendas. Segundo ele, Motta e demais líderes partidários acertaram a divisão desses recursos seguindo a proporção: 30% do valor total que uma comissão permanente da Câmara tem direito fica com o partido que tem o comando do colegiado, enquanto os demais 70% são distribuídos por Motta às demais legendas. Em sua decisão, Dino afirmou que as declarações de Sóstenes podem representar descumprimento das decisões e do que estabelece a Constituição. Entenda.

Vasco demite Carille, e Brasileirão tem 5ª queda de técnico em seis rodadas. Fábio Carille foi contratado no fim do ano passado para comandar o time de São Januário e deixa o clube ainda na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dele, outros quatro treinadores já caíram precocemente antes mesmo de o Brasileirão esquentar: Mano Menezes (Fluminense), Pedro Caixinha (Santos), Gustavo Quinteros (Grêmio) e Ramón Díaz (Corinthians) perderam os cargos e alguns ainda nem foram substituídos. Carille foi desligado depois da derrota carioca para o Cruzeiro em jogo realizado em Uberlândia que acabou em 1 a 0. Veja os detalhes.