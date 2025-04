Pesquisa traz Bolsonaro numericamente à frente e em empate técnico com Lula

Se as eleições presidenciais de 2022 fossem hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria 45,1% das intenções de voto — contra 44,2% do atual presidente Lula (PT), de acordo com levantamento feito pela AtlasIntel e pela Bloomberg.

O que aconteceu

Situação caracteriza empate técnico, embora Bolsonaro apareça à frente de Lula. Com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos, o levantamento ouviu 5419 pessoas via internet entre os últimos dias 20 e 24.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro. O candidato tem 2,9% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB) completa a lista de nomes lembrados, com 2,1%.

2,8% afirmaram não saber em quem votariam. Além disso, 1,6% dos entrevistados declarou voto nulo e 1,3% informou que votaria em outros candidatos que disputaram a presidência em 2022.

Apesar de aparecer em primeiro, Bolsonaro está inelegível. A condição foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho do ano retrasado e vale até 2028.

Inelegibilidade do ex-presidente se deve a ataques sem provas à credibilidade do sistema eleitoral. Os ataques que levaram à condenação aconteceram durante uma reunião do presidente com embaixadores em julho de 2022.

'Não existe plano B, Lula é o candidato em 2026', diz líder do PT na Câmara. "É ele o nosso candidato", disse Guimarães. As declarações foram dadas durante entrevista do deputado à rede de TV ANC, do Ceará, em meados de abril.

Pesquisa testou outras cenários possíveis

Lula vence nos outros cenários testados em que aparece. Contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente marcou 42,8% — contra 34,3% do governador de São Paulo. Ronaldo Caiado (4,3%), Ciro (2,7%), Ratinho Jr. (2,7%), Pablo Marçal (2%), Eduardo Leite (1,6%), Romeu Zema (1,6%) e Tebet (0,1%) completam a lista.

Contra Michele Bolsonaro, Lula alcança 43,3%. A ex-primeira-dama registra 31,3%. Caiado (5,5%), Ciro (3%), Zema (3%), Leite (2,7%), Ratinho Jr. (2,6%), Marçal (1,7%) e Tebet (0,1%) completam a lista.

Tarcísio venceria em disputa contra Fernando Haddad. No terceiro cenário testado, o governador de SP tem 35% das intenções — contra 32,3% do ministro da Fazenda. Ciro (7,4%), Caiado (4,7%), Zema (2,5%), Marçal (2,1%), Leite e Ratinho Jr. (ambos com 1,9%) completam a lista.

Maioria desaprova Lula

50,1% dos entrevistados desaprovam o desempenho de Lula na presidência. Outros 46,1% o aprovam e 3,8% não souberam opinar. Desaprovação do presidente é maior do que a aprovação desde novembro de 2024 na série histórica do levantamento.

Avaliação do governo Lula como ruim ou péssimo é de 47,7%. Outros 40,2% consideram a gestão ótima ou boa. Para 9,6%, o governo é regular e 2,5% não souberam responder.

Criminalidade e tráfico de drogas são os principais problemas do país para 54,9% dos entrevistados. Corrupção (46,7%) e economia e inflação (31,2%) completam a lista dos três problemas mais lembrados.