Partido Liberal de Mark Carney é projetado como vencedor das eleições no Canadá (imprensa)

O Partido Liberal do primeiro-ministro Mark Carney deve vencer as eleições parlamentares desta segunda-feira (28) no Canadá, segundo as projeções de vários meios de comunicação do país, após uma campanha marcada pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A rede pública CBC e a CTV News preveem que os liberais vão formar o próximo governo canadense, mas ainda não está claro se terão maioria no Parlamento.

A guerra comercial e as ameaças de Trump à soberania canadense dominaram a campanha eleitoral, durante a qual Carney se tornou o candidato mais forte a assumir o desafio de um confronto com o presidente americano, segundo as pesquisas.

tib/ube/atm/nn/rpr

© Agence France-Presse