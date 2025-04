Ouro fecha em alta antes de dados dos EUA e com foco na guerra comercial

Os preços do ouro subiram nesta segunda-feira, 28, permanecendo acima de US$ 3.300 por onça, em uma recuperação após a queda registrada no início do dia, enquanto investidores aguardam dados econômicos importantes dos Estados Unidos previstos para esta semana.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para junho subiu 1,49%, fechando a US$ 3.347,7 por onça-troy, após atingir a máxima de US$ 3.350,9 durante o dia.

O preço do metal dourado recuou nas primeiras horas do pregão com otimismo renovado em relação a um possível acordo comercial entre EUA e China, reflexo dos desdobramentos da semana anterior. No entanto, o mercado permanece cético quanto à possibilidade de um entendimento.

Nesta segunda-feira, o governo chinês negou que o presidente Xi Jinping tenha mantido conversas recentes com Donald Trump, segundo a Reuters, contrariando afirmações feitas pelo presidente norte-americano em entrevista à Time na última sexta-feira.

"Os operadores continuam avaliando o ouro com base nas tarifas comerciais, questões geopolíticas e o risco de uma possível recessão. A demanda pelo ouro permanece significativa", afirmou Christopher Lewis, da FXEmpire. Fawad Razaqzada, da Forex.com, acrescentou que, apesar de parte do apelo do ouro como ativo de proteção ter diminuído, a perspectiva para o metal ainda se mantém positiva.

Agora, os investidores aguardam os dados econômicos dos EUA previstos para esta semana, incluindo os dados de despesas de consumo pessoal (PCE) na quarta-feira e o relatório de payroll (empregos fora do setor agrícola) na sexta-feira, para avaliar o impacto das tarifas sobre a economia.

*Com informações da Dow Jones Newswires