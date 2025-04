O que se sabe sobre a prisão do ex-CEO da Hurb por furtar obras de arte

João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da Hurb, foi preso em flagrante por furto de obras de arte no Rio de Janeiro. A ação do empresário foi registrada por câmeras de segurança de um hotel e de um shopping, o que ajudou a polícia em sua identificação.

O que se sabe

Os furtos ocorreram na Zona Oeste do Rio de Janeiro e foram gravados em vídeo. Mendes levou obras de arte de um hotel e de um escritório de arquitetura, na Barra da Tijuca. Em pelo menos uma das ações, ele usou o uniforme de um prestador de serviço para entrar nos estabelecimentos sem chamar atenção.

O valor dos itens roubados ultrapassa R$ 20 mil. O empresário subtraiu diversas obras de arte, algumas mais valiosas que outras. Segundo a polícia, apenas com três itens — um quadro e três esculturas — o valor estimado seria de R$ 23 mil.

O furto do empresário foi interceptado no shopping. Seguranças do local perceberam a ação e interceptaram Mendes quando ele tentava entrar em um táxi no estacionamento. O dono do escritório também estava no local. Mendes fugiu em uma moto.

Mendes tentou roubar o hotel duas vezes: uma na madrugada e outra após sair do shopping, onde já havia sido flagrado pela segurança. Durante a noite, as câmeras registraram ele retirando um quadro da parede e entrando no elevador.

Com as imagens, a polícia conseguiu identificá-lo. A investigação teve início após o shopping registrar um boletim de ocorrência. Sua prisão foi realizada em sua casa, em um condomínio de luxo no mesmo bairro dos furtos. João Ricardo tentou fugir quando a polícia chegou ao local, mas os agentes o encontraram no terraço.

Algumas das peças furtadas foram encontradas em seu apartamento. As obras que a polícia conseguiu recuperar foram entregues aos seus donos. Uma peça continua desaparecida e não foi localizada na cobertura de João Ricardo.

A Justiça determinou a prisão preventiva do empresário, acatando o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O juiz afirmou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, em razão "da concreta periculosidade do custodiado e da pluralidade de suas condutas".

Quem é João Ricardo Mendes

João Ricardo Mendes começou a empreender aos 18 anos. Ele abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, no Rio de Janeiro.

Fundou o Hotel Urbano, que viraria o Hurb, em 2011. Inspirado pelo site Peixe Urbano, o empresário e seu irmão abriram a empresa para vender pacotes de viagens, em meio à febre das compras coletivas no Brasil.

Durante a pandemia, no entanto, a empresa entrou em crise. No auge da covid-19, a empresa vendeu pacotes abaixo do valor de mercado. Quis manter o modelo de negócio no pós-pandemia, mas passou a ter dificuldade para cumprir com os contratos firmados.

Em 2023, João Ricardo Mendes foi pego fazendo ameaças e xingando clientes em grupos de WhatsApp. Em um grupo de reclamações sobre a plataforma, o ex-CEO xingou e ameaçou clientes, além de vazar seus dados, dizendo "para quem quiser passar trote."

O executivo renunciou ao cargo de CEO da Hurb depois do bate-boca com os clientes. Disse em carta que tiraria uma licença para aprender a liderar e para lidar com problemas pessoais.

No ano passado, ele esteve envolvido em uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O empresário foi denunciado por um ex-funcionário da Hurb, que o acusou de ameaça de violência física, injúria racial, humilhação e calúnia.

Vídeo do empresário correndo atrás do filho de Luana Piovani com lança-chamas viralizou recentemente. Luana Piovani disse ter ficado "estarrecida" com as imagens em entrevista para o UOL. "Vejo isso começa a tremedeira, ânsia e desespero. Eu realmente não sei o que dizer, meu corpo nesse caso fala por mim", afirmou. Já Scooby, disse que não permitiria esse tipo de brincadeira hoje em dia.