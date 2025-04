Novo papa enfrentará crise orçamentária no Vaticano e outros problemas

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Pesada é a mitra branca usada pelo papa. Quem quer que emerja do próximo conclave como o novo líder da Igreja Católica enfrentará uma série de problemas.

Entre as questões urgentes estão o aumento do déficit do Vaticano, a queda na frequência à igreja em muitos países ocidentais e os debates doutrinários sobre questões como a ordenação de mulheres como clérigos e a inclusão LGBTQ prenunciam divisões futuras.

A crise financeira do Vaticano foi uma das últimas dores de cabeça do papa Francisco.

Três dias antes de sua última hospitalização em fevereiro, ele ordenou a criação de uma nova comissão de alto nível para incentivar doações ao Vaticano, que está enfrentando um déficit orçamentário e crescentes passivos em seu fundo de pensão.

Embora o Vaticano não publique um relatório orçamentário completo desde 2022, o último conjunto de contas, aprovado em meados de 2024, incluiu um déficit de 83 milhões de euros, disseram duas fontes bem informadas à Reuters.

O déficit no fundo de pensão foi estimado em cerca de 631 milhões de euros pelo czar das finanças do Vaticano em 2022. Não houve nenhuma atualização oficial sobre esse número, mas várias fontes disseram à Reuters que acreditam que ele aumentou muito.

O reverendo Thomas Reese, padre jesuíta e comentarista que escreveu sobre as finanças do Vaticano, disse que os problemas orçamentários podem ter um "impacto tremendo" na escolha a ser feita pelos cardeais que participarão do conclave nos próximos dias.

"Eles terão que eleger alguém que seja um arrecadador de fundos, não um pastor", disse Reese.

Se os cardeais estiverem procurando alguém que saiba onde fazer cortes de financiamento na complicada estrutura burocrática do Vaticano, eles podem recorrer ao cardeal italiano Pietro Parolin.

Um dos principais candidatos ao papado, ele foi a segunda maior autoridade do Vaticano durante quase todo o papado de Francisco.

Mas Parolin também liderou a Secretaria de Estado do Vaticano quando ela se envolveu em um escândalo sobre o investimento desordenado de mais de US$200 milhões na compra de um prédio em Londres.

DECLÍNIOS NA EUROPA

Em todo o mundo, o número de fiéis da Igreja Católica tem crescido ligeiramente nos últimos anos. De acordo com estatísticas oficiais mais recentes, havia 1,405 bilhão de católicos em todo o mundo no final de 2023, um aumento de 1,15% em relação aos 1,389 bilhão registrados no final de 2022.

A maior proporção de católicos está nas Américas, com 64,2% da população da América do Norte e do Sul sendo batizada católica. A Europa vem em seguida, com 39,6%, e a Oceania, com 25,9%.

Mas, em geral, a taxa de batismos infantis, um indicador importante do crescimento da fé, é mais alta nos países em desenvolvimento.

Enquanto isso, muitos países europeus estão enfrentando declínios. A conferência episcopal alemã relatou no início deste ano que apenas 29 novos padres haviam sido ordenados no país em 2024, um número historicamente baixo.

Eles também disseram que cerca de 321.000 católicos alemães deixaram a Igreja naquele ano. O número total de católicos na Alemanha, cuja população de 83 milhões já foi cerca de metade católica, agora é inferior a 20 milhões.

Observando os padrões de crescimento, alguns cardeais em busca do novo papa podem querer se afastar da Europa e se voltar para a Ásia ou a África. Nesse caso, um provável candidato é o cardeal filipino Luis Antonio Tagle.

Ex-arcebispo de Manila, a quem Francisco pediu para liderar o escritório de evangelização do Vaticano em 2019, Tagle é conhecido por uma personalidade charmosa e realista e seria o primeiro papa vindo de uma região ao leste da atual Turquia.

Quando Francisco visitou as Filipinas em 2014, atraiu a maior multidão da história papal. Uma missa ao ar livre em Manila contou com cerca de 7 milhões de pessoas.

QUESTÕES DOUTRINÁRIAS

Em termos de disputas doutrinárias, Francisco buscou, em grande parte, abrir a Igreja a novos diálogos. Temas como a ordenação de mulheres, tabu por décadas, passaram a ser debatidos.

O papa criou duas comissões para considerar a ordenação de mulheres como diáconas, que são ministras como padres, mas não podem celebrar a missa. Uma das comissões ainda não concluiu seu trabalho.

Francisco também permitiu que padres abençoassem casais do mesmo sexo, caso a caso.

Suas ações atraíram críticas de católicos conservadores, incluindo alguns cardeais, que temiam que ele estivesse diluindo a fé. Alguns cardeais agora pedem uma mudança de direção.

O cardeal conservador Gerhard Mueller disse que o próximo papa não deveria ser um sucessor de Francisco, mas um sucessor de São Pedro, o primeiro papa.

Francisco, disse Mueller ao jornal La Repubblica, era "um pouco ambíguo" em relação à doutrina. Em relação às bênçãos entre pessoas do mesmo sexo, "não se deve pôr em risco a doutrina católica sobre o matrimônio", disse ele.