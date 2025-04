Nicole Kidman receberá em Cannes o prêmio Women in Motion

Nicole Kidman receberá o 10º prêmio Women in Motion, atribuído a personalidades que "fazem avançar o lugar das mulheres no cinema e na sociedade" durante a 78ª edição do Festival de Cannes, em maio, anunciaram os organizadores da mostra.

"É a primeira vez que Nicole Kidman volta ao Festival de Cannes desde o prêmio de aniversário que recebeu na 70ª edição, em 2017", ressaltaram o grupo de luxo Kering, que atribui a recompensa, e o festival.

"Papel atrás de papel, e com as nuances, as forças e as falhas próprias de cada pessoa, [Kidman] encarnou mulheres que se libertam do jugo", assinalou, em nota, o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux.

A prolífica atriz e produtora de 57 anos não parou de atuar desde os anos 1990, emendando papéis memoráveis como em "De Olhos bem Fechados" (1999) e "Moulin Rouge - Amor em Vermelho", filme que abriu o Festival de Cannes em 2001.

Ganhadora do Oscar de melhor atriz por dar vida a Virginia Woolf em "As Horas", ela foi premiada em setembro passado na Mostra de Veneza por sua atuação no thriller erótico "Babygirl".

