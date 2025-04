Na Alemanha, Friedrich Merz quer propor política de 'tarifa zero' no comércio com os EUA

O provável próximo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou nesta segunda-feira, 28, que o país deve propor aos Estados Unidos "a eliminação completa de todas as tarifas no comércio bilateral de mercadorias". "Que levemos todas as tarifas a zero."

Em discurso nesta segunda-feira, o também líder da União Democrata Cristã (CDU), de centro-direita, destacou que "se fizermos essa oferta aos americanos, poderemos transformar a atual crise comercial em uma grande oportunidade para os EUA e para a Europa".

"Dessa forma, poderemos mostrar ao mundo que não são as tarifas e as fronteiras fechadas que geram prosperidade, mas o livre comércio e os mercados abertos, para todos os que deles participam", acrescentou Merz.

O político alemão também enfatizou a necessidade de "superar" o que chamou de criação de barreiras técnicas para o comércio global, "cada vez mais distintas entre as grandes nações".

"A redução pode, ao mesmo tempo, ser uma contribuição para a diminuição sustentável da burocracia na Europa", completou Merz.