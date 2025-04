Ministério das Relações Exteriores da China diz que Xi e Trump não tiveram conversa recentemente

PEQUIM (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta segunda-feira que o presidente Xi Jinping não falou recentemente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que seus respectivos governos não estão tentando fechar um acordo tarifário, contradizendo a afirmação do presidente dos EUA em uma entrevista à revista Time.

"Até onde eu sei, os dois chefes de Estado não telefonaram um para o outro recentemente", disse Guo Jiakun, porta-voz do ministério. "Gostaria de reiterar que a China e os EUA não realizaram consultas ou negociações sobre a questão das tarifas."

"Se os EUA realmente quiserem resolver o problema por meio de diálogo e negociação, devem parar de ameaçar e chantagear (a China)", disse Guo em uma coletiva de imprensa regular.

Trump disse em uma entrevista publicada na sexta-feira que seu governo está conversando com a China para chegar a um acordo tarifário e que o presidente Xi havia ligado para ele. Pequim negou repetidamente na semana passada que tais negociações estivessem ocorrendo, acusando Washington de "enganar o público".

As especulações sobre as negociações comerciais entre as maiores economias do mundo aumentaram na semana passada, depois que Trump afirmou na quinta-feira que as negociações comerciais estavam em andamento.

O governo Trump estaria analisando a possibilidade de reduzir as tarifas sobre alguns produtos chineses importados, enquanto aguarda as negociações com Pequim, informou a Reuters na semana passada, ao passo que a China pediu que os EUA cancelassem todas as tarifas "unilaterais".

Os dois países aumentaram as tarifas sobre os produtos um do outro para mais de 100% desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, abalando os mercados globais e interrompendo as operações comerciais de ambos os lados.

A China isentou algumas importações dos EUA de suas tarifas de 125% e está pedindo às empresas que identifiquem os produtos críticos que precisam ser isentos de impostos, de acordo com as empresas que foram notificadas, informou a Reuters na sexta-feira.

Nesta segunda-feira, autoridades chinesas minimizaram o impacto das tarifas dos EUA sobre o crescimento, em uma tentativa de amenizar as preocupações de que as tarifas dos EUA possam inviabilizar os esforços para sustentar uma frágil recuperação econômica.

(Reportagem de Ethan Wang e Colleen Howe)