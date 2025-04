Macron diz que França e aliados 'aumentarão pressão sobre Rússia' nos próximos dias

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (28) que os aliados "aumentarão a pressão sobre a Rússia" nos próximos oito a 10 dias, em uma entrevista publicada na revista francesa Paris Match.

"Os próximos 15 dias serão cruciais para tentar implementar o cessar-fogo", afirmou Macron, acrescentando que teria "convencido os americanos da possibilidade de uma escalada de ameaças, e potencialmente, de sanções" contra Moscou.

O cessar das hostilidades é desejado pelos Estados Unidos, aceito pela Ucrânia e defendido pelos europeus, mas a Rússia ainda não aderiu a ele.

Macron foi entrevistado com seus contrapartes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky, no Vaticano, no sábado.

O presidente francês disse à revista que conversou com Trump na "noite de quarta para quinta-feira para incentivá-lo a adotar uma linha mais firme" com Vladimir Putin.

"É necessário que estejamos prontos, com os americanos, para ser mais firmes com a Rússia para obter o cessar-fogo", pontuou Macron.

"Considero que tivemos sucesso graças ao encontro entre o Vaticano, em retomar a pressão sobre a Rússia. Era o objetivo desejado, pois não é justo que a pressão seja exercida apenas sobre a Ucrânia", destacou.

