Lula publica foto de encontro com Julian Assange em Roma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta segunda-feira (28) a foto de um encontro com o jornalista Julian Assange, fundador do Wikileaks, durante a viagem que fez a Roma para o funeral do papa Francisco.

O encontro não estava informado na agenda oficial do presidente durante a viagem e ocorreu, segundo a postagem de Lula, na última sexta-feira (25).

"Comentamos sobre o engajamento do papa Francisco em favor da causa da liberdade de expressão e de defesa da democracia. Foi a partir da audiência concedida pelo Papa à esposa e aos filhos de Assange, em 2023, que a campanha pela libertação do jornalista ganhou novo ímpeto", afirmou Lula.

A plataforma Wikileaks se tornou mundialmente conhecida em 2010 quando publicou diversos documentos sigilosos do governo dos Estado Unidos. Entre eles, estavam registros secretos do Exército do país, inclusive sobre violações de direitos humanos nas guerras do Afeganistão, iniciada em 2001, e do Iraque, em 2003.

O conteúdo atraiu o interesse de veículos da mídia tradicional de diversas nações e gerou grande repercussão mundial. Desde então, Assange se tornou alvo de investigações criminais nos Estados Unidos.

O ativista, que ficou preso desde 2019 no Reino Unido, chegou a um acordo que lhe permitiu deixar o país.

"Fiquei muito feliz em constatar que Assange está bem de saúde e está reconstruindo a sua vida familiar e profissional. Ele é um exemplo para todos que atuam em defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos", acrescentou Lula, ainda sobre o encontro.