Huawei Band 10 ajudou a traçar meta de exercício e reduzir tempo no celular

Nunca fui acostumada a usar smartwatches, relógios e nem nada similar. Porém, tive uma boa experiência ao testar a Huawei Band 10, principalmente pela leveza do produto (14 g sem a pulseira).

Além de monitorar atividades físicas, o dispositivo é interessante para quem busca acompanhar indicadores de saúde, qualidade do sono e fazer monitoramento de bem-estar emocional.

O que mais gostei

Praticidade e incentivo para melhorar meus hábitos de saúde. Inserir a pulseira inteligente na minha rotina foi bem útil, pois ela me ajudou a traçar —e a cumprir— metas de passos diários, exercícios com a vantagem de poder acompanhar minha evolução semanal nesses aspectos.

Além disso, o dispositivo me ajudou a reduzir o tempo de uso do celular, já que com ele é possível visualizar notificações de emails, mensagens no WhatsApp e ainda controlar as músicas que escuto durante os exercícios pela telinha.

Huawei Band 10 não incomoda no pulso Imagem: Acervo pessoal

Leveza. Com apenas 14 gramas (sem a pulseira), a smartband é bem leve. Uso-a durante todo o dia e não sinto nenhum tipo de incômodo.

Monitoramento de saúde bem completo. Consigo avaliar tanto quando estou em movimento na academia quanto estou andando na rua, medindo os passos e os gastos calóricos. Também posso incluir metas de passos, exercícios e movimentos ao longo do dia.

No geral, a pulseira mede frequência cardíaca, oxigenação no sangue e respiração anormal.

Para diversos tipos de treinos. A smartband é bem completa também na versatilidade de atividades físicas que ela monitora: até cem diferentes. Ele contabiliza gastos e minutos de esportes mais tradicionais como corrida e ciclismo, além dos mais radicais, como paraquedismo e arremesso de dardos.

A Band 10 é equipada com um sensor de nove eixos e tecnologia de identificação de braçadas aprimorada por IA (inteligência artificial), funções interessantes para quem faz natação.

Monitoramento de humor. Uma novidade da smartband é o assistente de bem-estar emocional. Com base no seu humor, ele sugere atividades para te deixar mais disposta, como exercícios de respiração, por exemplo. E é possível personalizar o plano de fundo com um pandinha muito fofo, que muda de expressão conforme o seu estado emocional.

Já teve dias em que a figura dele apareceu com uma aparência mais tranquila, porque estava em um bom dia, e em outros, com uma feição mais cansada.

Bateria. Em 20 dias de uso, precisei carregá-la apenas duas vezes.

Funciona com Android e iPhone. De fácil configuração, consegui receber todas as notificações do meu celular e até trocar músicas no Spotify, seja durante os treinos ou no trabalho.

Bom custo-benefício. Para tudo o que ela oferece, achei que o preço é bem acessível. Ela é mais barata que relógios inteligentes.

Huawei Band 10 é leve e pequena Imagem: Acervo Pessoal

Pontos de atenção

Monitoramento de sono. Notei divergências entre o número real de horas dormidas e o que foi registrado pela smartband. Em algumas noites, dormi cerca de oito horas, mas o acessório registrou apenas quatro. Então parece ser um tipo de dado que a tecnologia coleta, mas não é tão precisa.

Para quem vale a pena

O dispositivo é indicado para quem busca um acessório com bom custo-benefício que ajude a manter uma rotina mais saudável e proporcione maior conhecimento sobre o próprio corpo.

Seu design moderno e leve faz também com que ele seja útil para além do ambiente de academias.

