Latam fecha 1º trimestre com lucro líquido de US$ 355 milhões; alta de 37,6%

A Latam registrou lucro líquido de US$ 355 milhões no primeiro trimestre de 2025. A cifra representa crescimento de 37,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Fechamos um trimestre com resultados recordes, que refletem o trabalho feito nos últimos anos, focado em uma operação eficiente e estrutura de capital saudável", avalia o CEO da Latam Brasil, Jerome Cardier.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de reestruturação ou de arrendamento (Ebitdar) da companhia somou uma cifra recorde: US$ 962 milhões, alta anual de 20,9%.

Já a receita total somou US$ 3,411 bilhões, 2,7% maior do que um ano antes. Segundo a companhia, a cifra foi impulsionada por um avanço de 1,6% nas receitas de passageiros e um aumento de 9,8% nas receitas de carga.

A empresa gerou US$ 585 milhões em fluxo de caixa operacional ajustado e US$ 189 milhões em caixa líquido durante o primeiro trimestre. Com isso, encerrou o período com liquidez de 28,4% sobre as receitas dos últimos 12 meses e alavancagem líquida ajustada de 1,5 vez ante 1,7 vez em 2024.

Capacidade

Em termos de capacidade consolidada, medida em assentos-quilômetro disponíveis (ASK), o grupo Latam cresceu 7,3%, impulsionado principalmente por aumento de 10,7% nas operações internacionais. O grupo transportou 21 milhões de passageiros entre janeiro e março de 2025, 3,6% a mais que no mesmo período do ano passado.