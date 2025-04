Julgamento de "vovôs ladrões" que assaltaram Kim Kardashian começa em Paris, nove anos depois

Em outubro de 2016, em plena Fashion Week, a influenciadora Kim Kardashian foi assaltada em seu quarto de hotel por um grupo de idosos, que roubaram joias estimadas em € 9 milhões, o equivalente a cerca de R$ 58 milhões. O julgamento do caso, que surpreendeu o mundo pelos seus detalhes inusitados, começa nesta segunda-feira (28) no Tribunal de Paris.

Condenados por roubo ou tráfico de drogas, Aomar Aït Khedache, seu cúmplice Didier Dubreucq e outras oito pessoas comparecerão livres ao julgamento, que deve ser acompanhado por cerca de 400 jornalistas estrangeiros. Kim Kardashian, 44 anos, anunciou que prestará depoimento no dia 13 de maio.

O julgamento "deve permitir a serenidade dos debates", alerta uma das advogadas de defesa, Margot Pugliese. Os juízes terão que determinar as circunstâncias dos fatos e quem foram os informantes dos criminosos.

A investigação aponta para Gary Madar, irmão do motorista de Kim Kardashian, que nega categoricamente a acusação.

Nove anos após o assalto, o julgamento promete ser complexo. Um dos réus morreu e o mais velho dos acusados, Pierre Bouaianere, de 80 anos, não estará presente. Aomar Aït Khedache, 68 anos, tem problemas de audição e só pode se comunicar por escrito, explicou uma de suas advogadas, Chloé Arnoux.

Como ocorreu o roubo

Na noite de 2 de outubro de 2016, Kim Kardashian voltava de um desfile da marca Givenchy na Fashion Week e chegou por volta da meia-noite ao "No Address", um hotel de luxo discreto situado a poucos passos da igreja da Madeleine, no centro da capital francesa.

O endereço é apreciado pelas estrelas pela sua discrição. Mas a porta principal fica sempre aberta e as câmeras de vigilância às vezes são desligadas para que os hóspedes tenham mais privacidade.

Por volta das 3h da manhã, ao ver três homens se apresentarem na porta do hotel, o vigia noturno não suspeitou: eles estavam vestidos com uniformes e bonés da polícia. "Cocaína?" ele perguntou, segundo um dos criminosos.

Em resposta, uma arma foi apontada para o vigia, que foi forçado a se ajoelhar. Onde está "a mulher do rapper?", questionaram os bandidos que chegaram alguns minutos antes, a pé e de bicicleta.

A influenciadora então ouviu um barulho na escada e pensou que sua irmã e a assistente estavam voltando para casa, bêbadas. Ela as cumprimentou de longe, sem resposta. Kim Kardashian desconfiou que algo estava errado e tentou chamar seu guarda-costas, mas ele tinha acompanhado sua irmã Kourtney em uma discoteca.

Na sequência, os homens então invadiram o quarto da celebridade americana, que estava usando um roupão de banho e se preparando para ir para a cama. Ela soltou um grito ao se deparar com eles.

Os assaltantes com "um forte sotaque francês", contou a atriz, exigiram o anel de noivado dado a ela pelo rapper Kanye West, seu marido na época.

Kim Kardashian, então com 35 anos, exibia a joia, avaliada em cerca de € 3,5 milhões, nas redes sociais, assim como outros detalhes de sua vida.

A celebridade, que sempre se hospedava no mesmo hotel, havia revelado seu paradeiro em tempo real: a tentação era forte demais para os "vovôs ladrões", apelido dado pela imprensa francesa.

"Não foi um grande assalto à mão armada", mas um caso "fácil", disse o principal réu, Aomar Aït Khedache, identificado pelo DNA. Ele admitiu ter amarrado Kim Kardashian, mas contesta o papel central atribuído a ele pelos investigadores.

357 milhões de seguidores no Instagram

"Omar, o vovô", diz que foi abordado por um mandante, cujo nome não revela. Ele teria um "informante" muito próximo da estrela, que disse que poderia infiltrá-los no hotel.

O assalto durou cerca de dez minutos, mas traumatizou Kim Kardashian. "Foi a coisa mais assustadora que eu já vivenciei", disse ela em 2019 no programa "True Hollywood Story".

O valor total do assalto foi estimado em € 9 milhões em joias - o maior roubo de um particular em vinte anos na França.

Apenas um colar, perdido na rua quando os ladrões fugiram, foi encontrado. O ouro teria sido derretido e os investigadores, que chegaram a apreender centenas de milhares de euros aos suspeitos, detidos três meses após o roubo, acreditam que grande parte do saque foi vendida na Bélgica.

Estrela de reality show graças ao programa "Keeping Up With the Kardashians", Kim Kardashian já era seguida por cerca de 84 milhões de pessoas no Instagram em 2016. Eles são atualmente 357 milhões.

Ela não voltou a Paris durante um bom tempo e parou de expor sua vida - pelo menos em tempo real - nas redes. "As coisas acontecem com você por um motivo, para lhe ensinar algo", disse a celebridade em uma entrevista. "Eu era muito materialista", mas "não me importo mais com essas coisas, sou uma pessoa muito melhor", declarou.

Com informações da AFP