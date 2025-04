'Judiciário está se metendo em praticamente tudo', diz Hugo Motta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu enxugamento da máquina pública e se queixou sobre interferências do Judiciário em outros poderes.

O que aconteceu

Hugo Motta cobra restrição de despesas e eficiência do Estado. Hoje, durante um evento em São Paulo com empresários associados ao Esfera Brasil, o presidente da Câmara apontou que o crescimento econômico deve ser acompanhado do controle dos gastos públicos. "Nosso cenário de crescimento está pautado no consumo, mas tem crescimento. Geração de emprego acima da renda. Ao lado disso, devia haver medidas para restringir a despesa e enxugar a máquina pública", sugeriu.

Ele citou as fraudes no INSS como exemplo de ineficiência da máquina pública. Motta mencionou o esquema de R$ 6 bilhões no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para apontar ineficiências na gestão do Estado.

Reforma administrativa foi defendida como prioridade. Ele destacou que a máquina pública precisa ser adaptada ao novo perfil do funcionalismo, com foco em metas e produtividade. "Não dá para ter uma máquina pública hoje do tamanho que era 30 ou 40 anos atrás", disse o presidente da Câmara.

Modelo de serviço público baseado em desempenho. Motta propõe que o regime de metas e o uso de tecnologias orientem o futuro das carreiras públicas. "Precisamos medir a qualidade do funcionário, porque com isso você passa a ter condições de um Estado mais producente", concluiu.

Criticas ao Judiciário

Para Hugo Motta, Judiciário interfere na harmonia entre os Poderes. O presidente da Câmara afirmou que a atuação reiterada do Judiciário em temas do Legislativo gera insegurança jurídica e prejudica investimentos. "O Judiciário está se metendo em praticamente tudo", disse ele.

Tensão entre Câmara e STF. Comentário foi feito após Motta ser informado oficialmente pelo STF de que a Câmara dos Deputados não pode suspender o processo pela tentativa de golpe contra Alexandre Ramagem (PL-RJ).