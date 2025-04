Investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 2,710 bi em março, afirma BC

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 2,710 bilhões em março, informou o Banco Central. Em igual mês de 2024, o resultado havia sido negativo em US$ 3,420 bilhões. No primeiro trimestre do ano, o saldo está negativo em US$ 66 milhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 1,771 bilhão no mês passado. Em março de 2024, havia sido positivo em US$ 118 milhões. No primeiro trimestre de 2025, é positivo em US$ 1,811 bilhão.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou negativo em US$ 841 milhões em março. Em igual mês de 2024, havia sido positivo em US$ 3,230 bilhões. No primeiro trimestre de 2025, o saldo está no vermelho, em US$ 3,163 bilhões.