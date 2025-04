Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 5,990 bi em março, revela BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 5,990 bilhões em março, informou o Banco Central. O resultado ficou abaixo do levantamento da pesquisa Projeções Broadcast, que tinha mediana de US$ 9,285 bilhões. As estimativas do mercado iam de US$ 6,60 bilhões a US$ 11,60 bilhões.

No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 21,791 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 68,213 bilhões, o equivalente a 3,19% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Banco Central espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,2% do PIB, segundo o mais recente Relatório de Política Monetária (RPM), divulgado em 27 de março.