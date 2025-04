Influenciador diz que venderá carro-forte após problemas com PF e Exército

No final de fevereiro, o influenciador digital Vinícius Carvalho viralizou ao adquirir um carro-forte em um leilão de São Paulo (SP).

Através de vídeos curtos de humor onde brincava, por exemplo, de ser motorista de Uber com o blindado, Vinícius afirma ter ganhado mais de 200 mil seguidores e boas histórias. Mas a brincadeira acabou.

De acordo com o influencer, o carro-forte será vendido de volta ao leiloeiro. A ideia é evitar mais problemas com as forças de segurança, que incluem visita da Polícia Federal à sua casa e, por motivos diversos, a retenção do blindado no pátio.

Ao UOL Carros, Vinícius Carvalho explicou que a repercussão da sua compra vinha atraindo investigação por diferentes órgãos de segurança. Por mais que o influenciador sempre tenha reforçado sua intenção humorada com o veículo, tanto ele quanto o vendedor estariam sujeitos a processos.

"Eu conheço o pessoal do leilão, pois também trabalho com isso. E não quero que isso dê nenhum problema para eles", explicou.

O que diz a lei?

Ao UOL Carros, o advogado Marcelo Miguel, especializado em leilões de veículos, diz que o texto legal não contém nada específico quanto à revenda de veículos blindados desse tipo.

"Não há nenhum impedimento legal, desde que o veículo esteja apto a voltar à circulação e não tenha nenhum registro de sinistro de grande monta", explica o jurista. "Devido à brecha legal, a compra/venda foi concretizada".

O Comando do Exército, por sua vez, foi claro à reportagem quanto à utilização do carro-forte por uma pessoa física, que é proibida. Isso acontece principalmente por causa da blindagem, que é "de uso exclusivo na segurança privada, sendo destinado às empresas de transporte de valores".

A Polícia Federal endossa o Exército, e diz que o carro-forte é considerado "um produto controlado e de uso restrito".

De acordo com PF, "a venda de carro-forte, mesmo que por meio de leilão, deve se dar, exclusivamente, para empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal para o exercício da atividade de transporte de valores".

Dores de cabeça

Sem condutor com a CNH adequada e rodando com pneus carecas, o carro-forte foi recolhido ao pátio pela Polícia Militar Imagem: Reprodução

Em sua curta experiência como dono de um blindado especial, Vinícius Carvalho teve veículo recolhido ao pátio em blitz da Polícia Militar.

O problema, entretanto, foi alheio à blindagem: além de o dono não ter a CNH de categoria D necessária para a condução, os pneus do seu veículo estavam carecas.

Mas o grande susto ocorreu dias depois, quando Vinícius foi acordado por agentes da Polícia Federal na porta de sua casa.

Segundo afirma, os agentes foram ao local averiguar a denúncia recebida quanto à utilização indevida do veículo. Foi dito que o emblema da antiga transportadora havia sido removido, mas a frase "Segurança Privada e Transporte de Valores" permaneceu. Tal frase, explicaram, é de uso exclusivo das empresas autorizadas.

Os policiais também sugeriram que o influenciador fosse prudente em brincadeiras como o vídeo em que, usando falsos coletes balísticos, o influenciador e seus amigos escoltam pacotes de café no mercado.

PF cobrou o envio de fotos comprovando que a identificação original do carro-forte tinha sido removida Imagem: Reprodução

"Eles falaram que isso não seria legal, porque quem não me conhece pode achar que realmente é uma empresa de transporte de valores ou algo do tipo", detalhou em uma live.

Dias depois, o veículo foi tirado do pátio. O influenciador prometeu aos policiais que enviaria, por e-mail, fotos mostrando a frase problemática removida, em sinal de boa fé. "É para não deixar qualquer tipo de dúvida; para que eles não tenham que vir aqui de novo", completou.

Final feliz?

Diante de tantas questões e com os likes garantidos, o influenciador decidiu vender o carro-forte, como já cogitava fazer em sua primeira entrevista. Arrematado por R$ 68.550, o veículo recebeu reparos no motor e trocou os pneus, totalizando cerca de R$ 9 mil em cuidados.

Agora, ele diz que voltará ao leiloeiro com um lucro de quase 70%, ajudado pela repercussão na internet.

"Eles estão recomprando o carro, então vão se livrar de processos e a vida segue, com todo mundo em harmonia". A meta inicial era de que o veículo fosse revendido por cerca de R$ 160 mil, mas, segundo Vinícius, o valor final deve girar em torno de R$ 115 mil.

"Ainda estamos acertando os valores, mas será algo próximo disso. Querendo ou não, já deu o que tinha que dar: ele me trouxe mais de 200 mil novos seguidores, fora a repercussão da mídia, o hype e o lucro", dizm satisfeito e aliviado com o fim da saga.