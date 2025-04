Igreja de Memphis, que foi fundamental para última campanha de Martin Luther King, é destruída por incêndio

(Reuters) - Uma histórica igreja frequentada por negros em Memphis, Tennessee, que foi um ponto de organização para a última campanha de direitos civis de Martin Luther King, pegou fogo na madrugada desta segunda-feira e foi seriamente danificada.

O interior do Templo Clayborn foi destruído pelas chamas, deixando apenas as paredes externas de pé, disse a chefe dos bombeiros de Memphis, Gina Sweat, em uma coletiva de imprensa.

A polícia estava investigando a causa do incêndio registrado à 1h39 (horário local), disse ela.

Um monumento com as palavras "Eu Sou Um Homem" permaneceu do lado de fora da igreja, marcando seu papel como a sede de onde os trabalhadores negros do saneamento marcharam em uma greve de 1968 para protestar contra as condições desumanas de trabalho. Muitos carregavam cartazes com esse slogan.

King viajou para Memphis naquele ano para liderar uma marcha e foi assassinado no dia anterior, em 4 de abril de 1968.

"Clayborn é mais do que um edifício histórico. É um terreno sagrado. É o coração pulsante do movimento pelos direitos civis, um símbolo de luta, esperança e triunfo que pertence não apenas a Memphis, mas ao mundo", escreveu o prefeito de Memphis, Paul Young, nas mídias sociais.

A igreja estava passando por uma restauração de US$14 milhões que incluía a criação de um museu e um espaço para apresentações, de acordo com o site do Clayborn Temple.

Listada no Registro Nacional de Lugares Históricos, a igreja de estilo românico foi construída em 1892 e originalmente atendia a uma congregação totalmente branca. Ela foi vendida para a Igreja Episcopal Metodista Africana em 1949 e rebatizada de Clayborn Temple em homenagem ao seu bispo.

(Reportagem de Andrew Hay, no Novo México)