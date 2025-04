Ibovespa supera 135 mil pontos e caminha para 6º sessão seguida de alta

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa começava a semana, mais curta em função de feriado, superando o patamar de 135 mil pontos pela primeira vez neste ano, tendo as ações preferenciais do Itaú entre os principais suportes positivos nesta segunda-feira.

Às 11h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,45%, a 135.265,91 pontos, buscando o sexto pregão seguido de alta. Na máxima até o momento, chegou a 135.458,14 pontos.

O volume financeiro somava R$3,5 bilhões. Na quinta-feira, o mercado estará fechado devido ao feriado do Dia do Trabalho.

Em Nova York, os principais índices acionários operavam sem direção única, enquanto agentes financeiros ajustam posições no início de uma semana carregada de indicadores econômicos nos Estados Unidos, que incluem dados de mercado de trabalho, PIB, índice de inflação PCE e uma série de balanços corporativos.

"O tema principal continua o mesmo: a incerteza quanto às tarifas (norte-americanas)", disse o analista Renato Nobile, da Buena Vista Capital.

"É a tese de que os emergentes têm sido beneficiados... o Brasil é um deles, porque o pessoal está basicamente procurando alternativas fora dos Estados Unidos para investir."

Na cena doméstica, pesquisa Focus divulgada nesta segunda mostrou leves ajustes nas projeções do mercado para a inflação neste ano e no próximo, enquanto as expectativas em relação ao crescimento da economia brasileira e as previsões para a taxa de juros nos dois períodos ficaram inalteradas.

Investidores também digeriam declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento promovido pelo J.Safra.

Haddad defendeu um crescimento econômico com menor impulso fiscal e mais investimentos privados, afirmando que a economia brasileira tem tudo para ser impulsionada por consumo das famílias e investimentos das empresas.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 0,16% e PETROBRAS ON tinha variação positiva de 0,12%, apesar da queda nos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent, referência para a estatal, era negociado em baixa de 1,26%, a US$66,03. No setor, BRAVA ENERGIA ON caía 0,11%, PRIO ON operava estável e PETRORECONCAVO ON perdia 0,88%. Analistas do Santander mantiveram recomendação "outperform" para Petrobras e Brava, mas rebaixaram para "neutra" a recomendação sobre Prio e PetroReconcavo.

- VALE ON tinha declínio de 0,35%, tendo como pano de fundo recuo dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu 0,49%, a 710,5 iuanes (US$97,32) a tonelada. No setor de mineração e siderurgia, CSN MINERAÇÃO ON caía 2,27%, CSN ON operava estável, USIMINAS PNA subia 0,35% e GERDAU PN, que divulga balanço do primeiro trimestre após o fechamento do mercado, ganhava 1,7%.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 1,01%, em sessão positiva para os bancos do Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON ganhando 0,36%, BRADESCO PN subindo 1,12% e SANTANDER BRASIL UNIT avançando 1,18%. A unidade brasileira do banco espanhol Santander divulga na quarta-feira seu relatório de resultados do primeiro trimestre.

- TOTVS ON caía 0,83%, em curso de interromper sua sequência de cinco altas consecutivas, tendo como pano de fundo anúncio pela empresa de tecnologia, na noite de sexta, da retomada de suas conversas com a Stone para aquisição da produtora de software Linx.

- NATURA&CO ON subia 2,61%, após acionistas aprovarem no final da semana passada proposta de reestruturação da companhia, que prevê a incorporação da empresa pela subsidiária Natura Cosméticos. A operação foi anunciada no fim de março e prevê que a Natura Cosméticos voltará a ter ações negociadas em bolsa.

- ELETROBRAS ON avançava 1,08%, repercutindo a confirmação de que Guido Mantega desistiu de ocupar uma vaga como titular no conselho fiscal da companhia, após ter sido indicado no mês passado pelo Ministério de Minas e Energia. Em comunicado divulgado no domingo, a Eletrobras informou que uma nova indicação para o cargo "ocorrerá oportunamente". A assembleia de acionistas que elegerá novos membros para os conselhos de administração e fiscal da empresa está marcada para terça-feira.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)