Ibovespa fecha em leve alta após superar os 135 mil pontos ao longo do pregão

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou a segunda-feira com alta modesta, após perder o fôlego que o levou a ultrapassar mais cedo os 135 mil pontos pela primeira vez neste ano, com pressão das ações de empresas ligadas a commodities, mas suporte do setor de bancos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,18%, a 134.988,25 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 135.709,27 no melhor momento e 134.711,10 na mínima da sessão.

O desempenho no dia marcou o sexto pregão seguido de alta para o índice, na abertura de uma semana mais curta devido ao feriado do Dia do Trabalho na quinta-feira.

O volume financeiro somava R$18,6 bilhões antes dos ajustes finais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)