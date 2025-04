Ibovespa abre estável em linha com exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava estabilidade nos primeiros negócios desta segunda-feira, após renovar máximas no pregão anterior, com o índice ainda sensível ao cenário externo, enquanto investidores aguardam novidades sobre as tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Investidores também monitoravam nesta manhã as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento promovido pelo J.Safra.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,02%, a 134.711,1 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, perdia 0,13%.

Nos EUA, os futuros de ações operavam perto da estabilidade, enquanto agentes financeiros ajustam posições para uma semana de agenda econômica carregada, que inclui dados do mercado de trabalho, PIB, índice PCE e uma série de balanços corporativos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)