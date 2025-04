Hispânicos ajudaram Trump a retomar Casa Branca e agora apoio está diminuindo

Por Jason Lange e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O amor pelo país é tão importante para o veterano da Marinha Antonio Gonzales Jr. que ele mantém uma bandeira norte-americana acesa 24 horas por dia, 7 dias por semana, do lado de fora de sua casa em Porterville, Califórnia.

Portanto, embora Gonzales, um tecnólogo cirúrgico aposentado de 66 anos, admita estar preocupado com os rumos da economia durante os primeiros 100 dias de mandato do presidente Donald Trump, ele disse que está disposto a dar ao governo mais tempo para recuar em sua guerra comercial com a China e ajudar a reduzir os custos dos produtos de uso diário.

"Sei que é preciso haver tempos difíceis antes de haver bons tempos", disse Gonzales, que é mexicano-americano e votou em Trump em novembro.

O aumento no apoio dos eleitores hispânicos que ajudou a levar Trump à vitória diminuiu desde que ele assumiu o cargo, com seu índice de aprovação entre os latinos caindo 3 pontos percentuais para 34% em uma pesquisa Reuters/Ipsos na semana passada, em meio a preocupações com a economia e a abordagem linha-dura do presidente em relação à imigração.

Os índices de desaprovação de Trump entre os eleitores hispânicos chegaram a 61%, um aumento de 7 pontos percentuais, em comparação com um aumento de 5 pontos entre os norte-americanos em geral, para 53%.

Trump obteve 46% dos votos hispânicos na eleição de novembro, 14 pontos a mais do que em 2020, de acordo com as pesquisas de boca de urna da Edison Research.

Embora a democrata Kamala Harris tenha conquistado uma parcela maior do voto hispânico, Trump teve um desempenho melhor do que qualquer candidato presidencial republicano desde a década de 1970, segundo dados de pesquisas de boca de urna compilados pelo American Enterprise Institute, um think tank conservador.

Algumas rachaduras estão surgindo na coalizão de apoiadores de Trump.

Embora Gonzales, veterano da Marinha, apoie controles de fronteira mais rígidos, ele admitiu ter reservas quanto às deportações de algumas pessoas sem revisão judicial.

"Deveria ser aberto, de modo que pudéssemos ver o que está acontecendo e que não fosse secreto", disse ele.

A popularidade de Trump caiu amplamente em uma série de grupos demográficos, de acordo com uma análise de mais de 6.000 respostas às pesquisas Reuters/Ipsos realizadas durante seu primeiro mês no cargo, de 20 de janeiro a 20 de fevereiro, e mais 4.306 respostas da última pesquisa realizada durante seis dias, terminando em 21 de abril.

A análise combinou as respostas de pesquisas menores no primeiro mês para obter um quadro mais claro das tendências demográficas. Os resultados da pesquisa -- coletados em pesquisas nacionais com adultos norte-americanos -- têm margens de erro entre 2 e 4 pontos percentuais.

"ALGUNS AJUSTES"

Para Caleb Gonzalez, 49 anos, conselheiro escolar em San Antonio, Texas, o foco dos primeiros 100 dias de Trump pareceu ser o crime e a imigração. "Algumas coisas são boas, outras é preciso fazer alguns ajustes", disse ele. "Eu o vejo fazendo muitas tentativas e erros e descobrindo as coisas."

Cerca de um em cada cinco norte-americanos -- aproximadamente 65 milhões de pessoas -- se identifica como hispânico e tem suas origens em nações de língua espanhola, especialmente o México, bem como o território norte-americano de Porto Rico.

"O que realmente ajudou os republicanos em 2024 foi o descontentamento econômico, e agora que as pessoas não estão se sentindo melhor, é um sinal de alarme para os republicanos", disse Clarissa Martinez de Castro, chefe da Iniciativa do Voto Latino da organização apartidária de direitos civis UniDos.

"Acho que o que está acontecendo agora é que Trump é o dono da economia."

O índice de aprovação de Trump sobre a política de imigração entre os eleitores hispânicos caiu 4 pontos, para 32%, enquanto permaneceu estável em 54% entre os entrevistados brancos.