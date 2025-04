Haddad: novo projeto de desenvolvimento precisa ter a cara da sustentabilidade

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 28, que um novo projeto de desenvolvimento do País precisa ter "a cara" da sustentabilidade. Segundo Haddad, o Brasil tem o potencial de conciliar a agenda de desenvolvimento econômico com preservação ambiental e servir de exemplo aos outros países.

"Nós vamos conciliar tudo isso em torno de uma visão de futuro muito promissora para o nosso País, e, quem sabe, um exemplo que vai ser percebido pelo mundo, como uma boa prática para ser abordada por outros países", disse o chefe da equipe econômica, ao participar do lançamento do 2º Edital do Eco Invest, voltado para recuperação de terras degradadas.

Ao mencionar os impactos positivos do programa que visa baratear o crédito para a recuperação dessas áreas, Haddad mencionou que será possível ampliar a quantidade de terras para a pecuária intensiva e a própria produção de alimentos, o que também ajuda no combate à inflação, dado o aumento da produtividade.

Haddad também reforçou que a Fazenda está alinhada tanto com o Ministério do Meio Ambiente quanto com o Ministério da Agricultura nessa agenda, que faz parte do Plano de Transformação Ecológica (PTE) do governo.

"Queremos produzir energia verde e que isso seja um gerador de oportunidades. Queremos deixar de importar serviços tecnológicos que são hoje produzidos internamente. Ou seja, são muitos os projetos", disse o ministro.