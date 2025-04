Há jeito certo de limpar o ânus? Sim, e é mais simples do que muitos pensam

Falar sobre higiene e o ânus ainda parece ser um assunto cheio de medos e tabus. Mas não deveria. Em 2023, a fisioterapeuta pélvica Camila Gutz viralizou ao ensinar a limpar a região, superando a marca de 1 milhão de views à época.

A dica de Camila

No vídeo gravado por ela, a dica é higienizar a região com detalhes, afastando as nádegas, e não superficialmente.

Quando você estiver com o seu bumbum aberto, você vai pegar um dos seus dedos e vai passar ao redor das 'preguinhas', porque elas vão estar esticadas e todas as sujeiras nas entranhas vão sair.

Segundo ela, fazer isso ajuda a melhorar o cheiro na região, do que "só pegar o sabonete e passar a mão mais ou menos".

Papel higiênico: quando evitar

Na ocasião, a coloproctologista Larissa Berbert, consultada por VivaBem, explicou que a técnica realmente ajuda. "Muitas pessoas têm receio de se tocar e a higiene deve ser feita. O banho é o melhor momento, tem água limpa. Muita gente não limpa com cuidado, tem tabu, mas é o nosso corpo."

Para a higiene além do banho, a recomendação é evitar o uso de papel higiênico quando possível. Isso porque ele não consegue remover todos os resíduos, e os restos de fezes são irritativos à pele, além de piorar sintomas de condições na região, como fissuras e hemorroidas. Ao entrar em contato com a vagina, os coliformes também causam infecções urinárias.

"O que falamos é sempre lavar com água, sabonete, deixar bem sequinho sem usar papel higiênico, porque é uma pele muito sensível. Pode dar dermatite, maior inflamação da hemorroida, aumentar o risco de sangramento", alertou na ocasião Berbert, mestre em ciências da cirurgia pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

No vídeo do TikTok, Camila Gutz ainda alerta ser preciso secar toda a região com a ponta da toalha para evitar mau cheiro, principalmente no "cofrinho". "Vai encostar bunda com bunda e, se estiver molhado, vai feder depois", diz.

Lenço umedecido é melhor?

Usar lenços umedecidos pode ajudar a melhorar a higiene na região, mas pessoas com alergia devem evitar aqueles com muita fragrância. Utilizar papel higiênico um pouco molhado também é melhor para limpar e diminuir o atrito com a pele.

Papel higiênico umedecido é melhor para tirar resíduos microscópicos. O ânus é uma região com muitas pelinhas e a higiene fica melhor e com menos trauma do que com ele seco.

A má higiene prolongada pode causar problemas crônicos na região. Entre as complicações, a pessoa pode apresentar dermatites intensas, em que as feridas aumentam conforme há mais coceira. Além de dificultarem identificações de eventuais lesões mais graves no local, incluindo cânceres.

*Com reportagem de junho de 2022