Grandes varejistas fecham lojas na Espanha e em Portugal após corte de energia

LONDRES (Reuters) - Varejistas como a rede de supermercados Lidl e a gigante de móveis IKEA fecharam lojas na Espanha e em Portugal, depois que uma grande queda de energia causou caos em áreas dos dois países nesta segunda-feira.

As empresas estavam tomando medidas "para evitar compras por pânico e garantir a segurança de todos", disse a associação do setor varejista EuroCommerce.

As lojas ainda estão tentando entender a dimensão do problema e trabalhando com as autoridades locais, acrescentou.

O Lidl inicialmente fechou suas 630 lojas na Espanha, mas começou a reabrir algumas após a retomada do fornecimento de energia na região basca e em outras áreas, disse um porta-voz.

A IKEA fechou temporariamente lojas e pontos de retirada de produtos em toda a Espanha, embora tenha acionado geradores em suas lojas maiores e permitido que clientes permanecessem dentro das unidades, disse o franqueado Ingka Group.

"Estamos permitindo que nossos clientes e colegas de trabalho permaneçam em nossas lojas caso não tenham opções de transporte", disse um porta-voz em comunicado. A interrupção paralisou o trânsito e proibiu voos.

Todas as lojas IKEA em Portugal também foram fechadas.

A varejista de roupas espanhola Tendam disse que fechou todas as lojas em partes da Espanha e de Portugal que ficaram sem energia. A empresa mandou todos os funcionários para casa nas sedes de Madri e Barcelona.

