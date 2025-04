Grande parte de Espanha e Portugal é atingida por falta de energia

MADRI/LISBOA (Reuters) - A operadora da rede elétrica espanhola Red Electrica disse que estava trabalhando com as empresas de energia para restaurar a energia depois que grande parte da Espanha e de Portugal foi atingida por um apagão nesta segunda-feira.

A E-Redes, uma empresa espanhola de monitoramento da rede elétrica, afirmou em um comunicado que estava trabalhando para restabelecer a conexão em fases.

"Esse é um problema europeu mais amplo", acrescentou.

As estações de rádio espanholas informaram que parte do metrô de Madri estava sendo esvaziada. Havia engarrafamentos no centro da cidade de Madri, pois os semáforos pararam de funcionar, segundo a emissora de rádio Cader Ser.

A polícia portuguesa informou que os semáforos foram afetados em todo o país, o metrô foi fechado em Lisboa e no Porto e os trens não estavam funcionando.

(Reportagem de Emma Pinedo e Jesus Aguado)