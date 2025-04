Gerdau tem lucro líquido ajustado de R$ 756 mi no 1º trimestre; queda de 39,4% em um ano

A Gerdau reportou lucro líquido de R$ 756 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 39,4% em relação ao mesmo período de 2024. O Ebitda ficou em R$ 2,397 bilhões, um recuo de 14,7% na comparação anual. A receita líquida, por sua vez, somou R$ 17,375 bilhões, alta de 7,2% ante os três últimos meses de 2024.

A companhia afirma que, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o Ebitda ficou estável em função dos melhores resultados no Segmento da América do Norte, influenciados por maiores volumes de vendas; da redução dos custos das vendas na América do Sul; e da redução de Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas em todos os segmentos.

Esses efeitos, segundo a companhia, foram neutralizados pelo desempenho mais fraco do Brasil devido à pressão de preços em algumas linhas de produtos, maiores custos relacionados à parada programada para implementação do novo laminador de bobinas à quente, além dos menores preços na América do Sul.

Sobre o recuo nos resultados em relação ao mesmo período do ano anterior, a companhia credita a variação ao menor resultado da América do Norte, devido às reduções de preços de aço ocorridas ao longo de 2024. O que teria sido parcialmente compensado pelo maior volume de vendas e pela variação cambial.